Фруктоза плохо влияет на мозг

Диета с высоким содержанием фруктозы - одной из разновидностей сахара - может привести к значительному снижению способности к обучению, запоминанию и воспроизводству полученных навыков, но прием антиоксидантов - жирных кислот - может нейтрализовать это воздействие, пишет группа ученых из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе в статье, опубликованной в Journal of Physiology.



«Наши результаты показывают, как то, что вы едите, влияет на то, как вы мыслите. Употребление пищи с большим содержанием фруктозы в течение длительного времени влияет на способность мозга к обучению и припоминанию полученной ранее информации», - отметил один из авторов исследования, профессор Фернандо Гомес-Пинилья, пишет www.newsland.ru.



Он и его коллеги провели серию экспериментов на крысах, чтобы выяснить влияние высокофруктозной диеты на мозг.



Одна группа лабораторных животных в течение шести недель вместо воды получала раствор фруктозы - разведенный кукурузный сироп. Этот сироп активно используется в пищевой промышленности в качестве подсластителя и консерванта. Он входит в состав напитков, кондитерских изделий. Каждый американец в среднем употребляет около 40 фунтов (более 18 килограммов) такого сиропа в год.



Вторая группа помимо сиропа получала также антиоксидант - жирные кислоты класса омега-3 - в форме льняного масла и докозагексаеновой кислоты. Эти вещества защищают от повреждения синапсы - «контакты» нервных клеток.



Все животные получали также стандартный корм для крыс. Перед переходом на экспериментальную диету грызунов в течение пяти дней тренировали находить выход из лабиринта. Исследователи учили крыс находить единственный выход из лабиринта, ориентируясь на визуальные метки.



Через шесть недель на фруктозной диете ученые проверили, насколько крысы способны вспомнить усвоенное и вновь отыскать выход из лабиринта.



Как оказалось, крысы, не получавшие жирных кислот, выбирались из лабиринта значительно медленнее, чем животные из второй группы. Кроме того, у крыс из первой группы была зафиксировано снижение синаптической активности нейронов. Это означает, что нервные клетки испытывают трудности при передачи информации друг другу.



Кроме того, у крыс, лишенных жирных кислот, повысилась устойчивость к инсулину, гормону, который контролирует уровень сахара в крови и регулирует синаптические функции мозга. Употребление фруктозы в больших количествах может блокировать способность нервных клеток использовать и запасать энергию, необходимую для мыслительных процессов. Авторы исследования рекомендуют свести потребление фруктозы к минимуму и переключиться на фрукты и ягоды. Темный шоколад без добавления подсластителей тоже может быть полезен, заключают ученые.