Зубные пасты разрушают эмаль?

Группа экспертов из University of Saarland во главе с Франком Мюллером проводили измерение толщины защитного слоя, создающего зубными пастами. Оказалось, что для эффективной защиты зубов от кариеса он довольно тонкий, пишет newsmax.com.ua.

Для того чтобы обеспечить зубам реальную защиту слой фтора должен быть в сотню раз толще, но данного эффекта не способна обеспечить ни одна зубная паста.

Помимо этого, немецким исследователям удалось установить, что среди паст для зубов имеются и такие, которые наносят существенный вред, разрушая зубную эмаль.

К примеру, очень опасны отбеливающие пасты, которые согласно рекламе, могут сделать улыбку «голливудской». По словам специалистов, в результате частого использования этих паст белизна зубов возвращается, но за счет разрушения эмали. Исследователи не советуют пользоваться ими вообще, на крайний случай не чаще двух раз в неделю.

