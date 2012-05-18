Фитнесс - сильнее генов

Фитнесс помогает бороться с повышенным давлением даже людям, которые имеют наследственную предрасположенность к гипертонии. Регулярные занятия спортом снижают вероятность развития проблем с давлением на 42%, пишет www.med2.ru.

Хотя люди с семейной историей гипертонии чаще страдают от высокого давления сами, регулярные упражнения и хорошая физическая форма значительно снижают этот риск, заявили ученые из университета Южной Каролины, США. В ходе исследования они наблюдали за 6300 участниками в возрасте 20–80 лет, находящимися в хорошей физической форме. У трети участников минимум у одного из родителей была гипертония. Как оказалось, физическая активность снижает шансы гипертонии на 34% по сравнению с теми, у кого имеется наследственная предрасположенность, но кто не ведет активный образ жизни, и на 42% независимо от наличия гипертоников в семье. Люди, находящиеся в умеренной физической форме, жалуются на проблемы с давлением на 26% реже.

Что касается тех, кто ведет сидячий образ жизни и носит в себе «опасные» гены, у них риск развития гипертонии увеличивается на 70% в сравнении с их наиболее активными согражданами.

«Связь между физической формой, историей болезни в семье и риском развития гипертонии нельзя игнорировать. Эта информация необходима как врачам, так и пациентам, для успешной и эффективной борьбы и профилактики заболевания», – отметили авторы работы на конференции Американской ассоциации сердца. Согласно текущим рекомендациям, каждому человеку необходимо 30 минут ежедневной физической активности средней интенсивности пять раз в неделю.