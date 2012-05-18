В Приморском крае России горит склад артснарядов
12:14, 18 мая 2012Зарубежные новости
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Эвакуированы 700 человек
В Приморском крае России горит склад артиллерийских снарядов, эвакуированы 700 человек.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Сегодня в 10.20 (мск) в Спасском районе (280 км северо-восточнее Владивостока) произошел пожар на складе артснарядов воинской части Министерства обороны РФ», - говорится в сообщении.
Жертв нет, но один человек госпитализирован. Эвакуированы около 700 жителей двух населенных пунктов.
Движение поездов на участке Дальневосточной железной дороги остановлено.
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