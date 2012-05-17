Что стоит за непреодолимым желанием что-нибудь съесть?

Не только беременные иногда испытывают непреодолимое желание полакомиться чем-нибудь сладеньким, вредным, соленым или съесть гору листового салата. Каждый второй житель планеты, утверждают эксперты, регулярно испытывает сильнейшие приступы зверского аппетита, пишет Bild.

"Иногда плиткой шоколада или кусочком торта мы "заедаем" стресс. Однако нередко за нашим желанием немедленно что-то съесть кроется нехватка конкретного вещества в нашем организме", - пишет издание. "Наше тело посылает нам однозначные сигналы, которые свидетельствуют о его истинных потребностях", - считает эксперт-диетолог Вернер Винклер, замечая, что непреодолимое желание съесть что-то определенное - это не капризы нашего организма, а показатель нехватки какого-то конкретного витамина или минерала, пишет Иннопресса.

"К сожалению, лишь немногие в ладах со своим организмом и могут отличить обыкновенное чувство голода от навязчивого желания поглотить что-то конкретное и не всегда полезное. В таком случае эти состояния становятся проблемой", - уверена автор книги, посвященной этому феномену, Марион Грильпарцер. По ее словам, необязательно каждый раз потреблять фастфуд или съедать плитку шоколада, когда кажется, что без этого не обойтись. Издание приводит ряд советов, следуя которым можно предложить своему организму более здоровую альтернативу.

"Нехватка в организме железа нередко приводит к тому, что человек неравнодушно взирает на сочные стейки и гамбургеры". Специалисты предлагают в качестве замены продуктам животного происхождения употреблять в пищу бобовые, а также богатые железом овсяные хлопья и шпинат.

Тяга к всевозможным жевательным пастилкам и мармеладу с большой долей вероятности указывает на нехватку сахара и прежде всего селена. Последний защищает клетки от свободных радикалов и участвует в гормональных процессах, происходящих в щитовидной железе. Диетологи советуют прибегать в таком случае к сухофруктам - помимо всего прочего они являются настоящим кладезем калия.

За желанием перекусить чипсами и солеными сухариками таится нехватка натрия, утверждают эксперты. Побороть непреодолимое желание съесть упаковку чипсов поможет подсоленная вода или горстка оливок.

"Те, чей рацион не обходится без шоколада, страдают по всей видимости от недостатка цинка. (...) Этот элемент известен тем, что участвует в различных обменных процессах и укрепляет защитные силы организма. Орехи и семечки - прежде всего кешью и подсолнечные семечки - содержат в себе много цинка. (...) Но абсолютными рекордсменами по содержанию этого элемента являются устрицы".