Чем опасны напитки с кофеином

Напитки, содержащие кофеин, опасны, заявляют специалисты. Это подтверждает тот факт, что чрезмерное потребление колы убило 30-летнюю жительницу Веллингтона, Наташу Харрис, передает InoPressa. У женщины диагностировали сердечную недостаточность.

Как пишет Der Spiegel, смертельной дозой считаются около 10 граммов кофеина. В чашке крепкого кофе может содержаться примерно 80 миллиграммов. Значит, выпив несколько десятков литров кофе, взрослый человек рискует умереть.

Десятая доля смертельной дозы дает тахикардию, повышение давления, аритмию, проблемы с кровообращением. А тошнота - естественная реакция организма, пытающего вывести яд. По статистике, смерти вследствие злоупотребления кофеином, редки, но случаются с завидной регулярностью. В особой опасности лица с хроническими заболеваниями и не подозревающие о недугах.

Концентрированный кофеин - беда последних лет. К примеру, в конце лета 2010 года 23-летний нетрезвый британец погиб, запив две ложки концентрированного кофеинового порошка энергетиком. А 2-3 грамма кофеина в таблетках убили в ноябре 2006 года 19-летнего американца.

Если же человек постоянно пьет кофеиносодержащие напитки, исход тоже будет печальным. Так, Наташа Харрис выпивала до 8 литров колы в день из-за развившейся зависимости. Анализ крови выявил дефицит калия - это побочный эффект чрезмерного потребления кофеина.