Простой и эффективный антидепрессант

Простая прогулка в парке может сравниться с антидепрессантами, уверены канадские и американские психологи. Группа специалистов из Стэнфорда и Мичигана под руководством Марка Бермана из Исследовательского института Бэйкрестс Ротман проверила, какое влияние прогулка оказывала на пациентов с клинической депрессией, пишет Science Daily.

Оказалось, прогулки на природе улучшали у больных рабочую память, внимательность на 16%. А вот прогулки в городской среде не производили подобного эффекта. Что касается настроения, оба типа прогулок улучшали настрой. Значит, механизмы, отвечающие за настроение и когнитивные способности, не связаны.

Теперь специалисты настоятельно рекомендуют дополнять традиционную терапию прогулками на природе. Считается, на природе человек себя чувствует лучше, так как его не терзают внешние раздражители, которые постоянно задействуют ресурсы рабочей памяти и внимания. Значит, мозг может расслабиться и погрузиться в состояние, способствующее восстановлению когнитивных способностей.

Кстати, еще четыре года назад Берман доказал, что часовая прогулка позитивно сказывается на мозге здоровых людей. В итоге память и тесты на внимание они выполняли на 20% лучше.

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