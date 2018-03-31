Боль при ходьбе - симптом серьезной болезни

Эта болезнь никогда сразу не проявляется. Вначале человек замечает, что, опираясь на стопу, испытывает дискомфорт. Потом появляется ноющая боль, затем - колющая, ощущается жжение. А когда перестает ходить уверенно и все время норовит передвигаться, словно на цыпочках или даже прихрамывая, его жизнь становится невыносимой. Тут уж без доктора никак не обойтись!



Что это такое?

- Такие симптомы характерны для пяточной шпоры - это разрастание костной ткани в виде шипа по подошвенной поверхности стопы, - вводит в курс дела кандидат медицинских наук доцент кафедры травматологии и ортопедии БГМУ Евгений Михнович. - Когда человек шагает или бежит, при опоре на стопу у него возникает сильная боль. Бывает также пяточная шпора, которая возникает на задней поверхности пятки.

Ученый объясняет, что иногда человек, даже имея подошвенную пяточную шпору, не догадывается о ней, поскольку болезнь о себе никак не заявляет. А выявляют патологию случайно, во время рентгена. Хотя бывает и так: пациент жалуется на сильные боли, а на снимке пяточная шпора попросту отсутствует. В таком случае ставят диагноз "подошвенный фасциит".

Кто в группе риска?

- Чаще всего это пациенты с плоскостопием, - говорит ученый. - Нагрузка на стопу у них распределяется не совсем правильно, что может привести к сильному воспалению мягких тканей в области пяточной кости. Пяточная шпора - в основном удел людей среднего и пожилого возраста, у детей эта патология практически не встречается.

Выясняю у специалиста, а можно ли по походке человека определить, есть у него пяточная шпора или нет?

- Можно предположить, особенно если заметно, что пациенту больно ступать на пятку, - поясняет травматолог-ортопед высшей категории. - При таком состоянии человек нередко ходит, словно на цыпочках, но чаще все-таки опирается на наружный край стопы. У него возникают боли либо по центру пятки, либо чуть ближе к внутренней поверхности стопы.

Причин у этой патологии множество. Помимо плоскостопия, перенапряжения мышц стопы, происходит еще и перерастяжение подошвенных связок, что является пусковым механизмом в развитии болезни. Возникает также пяточная шпора и на фоне нарушений обмена веществ, например при подагре, полиартрите, некоторых инфекционных заболеваниях.

Как спастись от болей?

- В большинстве случаев шпору лечат консервативно. Ведь боль в этой области возникает, когда человек наступает на пятку, а в покое стопа, как правило, не болит, поэтому основа терапии - разгрузка пяточной области. Первое, что нужно, - использовать ортопедические стельки или специальные подпяточники, которые продаются в ортопедических салонах. Второе - местно применять различные физиотерапевтические процедуры, уменьшающие воспалительный процесс и улучшающие кровообращение в пяточной области. Обычно назначается импульсная магнито- и лазеротерапия, ультразвук с гидрокартизоном, а также электрофорез с лидазой или йодистым калием. В последние годы появился новый метод - ударно-волновая терапия, показавшая хорошие результаты в лечении подобной патологии. Но если все эти меры не помогают, то делают блокаду - укол с новокаином и гормоном.

Как правильно сделать компресс?

- Мазь нужно нанести на подошву и боковые поверхности, затем для усиления эффективности проникновения лекарства сложить вдвое или втрое бинт, смоченный в растворе димексида и воды (1:4), сверху положить целлофан, а снаружи укутать теплым платком или шарфом.

Можно также применять теплые ванночки, улучшающие кровообращение во всей стопе. Благодаря этому активизируются обменные процессы, уменьшается боль. Полезно также катать стопой по полу скалку или мяч, что тоже активизирует кровообращение в области пятки.

Плохо!

Ни в коем случае нельзя сильно распаривать стопу, а нужно только согревать с помощью компресса, предостерегает от ошибок самолечения специалист.

Хорошо!

В 10 литрах теплой воды растворить пять столовых ложек морской соли, добавить 10-12 капель хвойного экстракта и опустить ноги в ванночку на 10-15 минут.

Можно ли вылечить пяточную шпору?

- Вполне, - считает Евгений Михнович, - хотя все, конечно, индивидуально и зависит от того, когда человек обратился за помощью, - при первых признаках болезни или спустя месяцы, а то и годы.

Есть ли толк от лечения на дому?

- Безусловно. При пяточной шпоре эффективны компрессы с димексидом и различными противовоспалительными мазями. Кожа на пятке достаточно толстая, поэтому проникновение лекарства с подошвы происходит трудно. Но с боковых поверхностей пятки лекарственные препараты хорошо доходят до места воспаления.

Как не допустить болезнь?

- Самое главное правило - носить удобную обувь. При плоскостопии в обязательном порядке использовать профилактические стельки. Выполнять комплекс упражнений, направленных на укрепление мышц стопы и голени, по 15-20 минут в день ходить по массажному коврику.

Совет специалиста

Чтобы узнать, почему возникают боли в стопе при ходьбе или беге, нужно сделать рентгенограмму пяточной кости в боковой проекции. Выяснить это помогает и компьютерная томография.

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