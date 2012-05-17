Берегите 40-летних мужчин
11:45, 17 мая 2012Зарубежные новости
0
Что может их убить?
Шотландские ученые запретили мужчинам старше 40 лет сидеть на жестких диетах и истязать свой организм чрезмерными физическими нагрузками. Такой образ жизни может убить их, впрочем, как и недостаток физической активности вместе с нерациональным питанием.
Специалисты объясняют, что у мужчин в состоянии кризиса среднего возраста происходит перелом как в психологическом, так и в физиологическом понимании: происходит переоценка жизненных ценностей, замедляется метаболизм, проявляются признаки хронических болезней. Если в этот период сесть на диету или начать активно заниматься спортом, то это подорвет здоровье и спровоцирует полноту.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter