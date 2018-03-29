Велосипед и бассейн повысят жизненный тонус

Любые движения - основа крепкого здоровья, особенно в современных условиях, когда большинство профессий стали сидячими или стоячими, в результате чего возникла проблема недостаточности движений (гиподинамия). Гиподинамия стала причиной ухудшения самочувствия и даже некоторых заболеваний.

Поэтому современный человек должен заботиться не только о культуре питания, но и о физической культуре. Это базис здорового образа жизни. Физическая культура направлена на повышение защитных сил организма, его жизненного тонуса, нормализации функций органов и систем. Оптимальная ежедневная физическая нагрузка организма обеспечивает его полноценную и сбалансированную деятельность.

Какие именно физические нагрузки подобрать, каждый решает сам, учитывая вкус, возможности и потребности.

Езда на велосипеде - против инфаркта и целлюлита

Летом появляются прекрасные условия для езды на велосипеде. Для велосипедных прогулок лучше всего подойдут скверы, парки отдыха, пешеходные дорожки, загородные территории. Не рекомендуется прогуливаться на велосипеде по дорогах с оживленным транспортным движением, чтобы избежание травматизма.

Велосипед - эффективный тренажер, который благоприятно действует как на отдельные органы и системы, так и на весь организм.

Велоездой можно заниматься и детям, и взрослым, как вполне здоровым, так и больным хроническими (не очень тяжелыми) заболеваниями.

Велоезда очень полезна для сердечно-сосудистой системы (тренирует сердечную мышцу), а также для органов дыхания. Она крепит нервную систему, улучшает настроение, способствует выработке энергии.

Полезна велоезда людям с атеросклерозом (сужение сосудов) нижних конечностей, а также варикозным расширением вен, ведь эти патологии возникают при застое крови в венах. Движение ногами во время велоезды способствует активации кровообращения, а следовательно, является прекрасной профилактикой заболевания. В случае начальных проявлений варикоза велосипед поможет вернуть ногам здоровье и красоту.

Велоезда очень полезна людям с избыточной массой тела: сгорает значительное количество жиров. К тому же во время велоезды происходит массаж ягодиц и подвязка мышц бедер, что предотвращает развитие целлюлита.

Нужно начинать велопрогулки с 35-40 минут, ежедневно увеличивая длительность велоезды на несколько минут. Длительность подбирается индивидуально так, чтобы чувствовать себя комфортно. Единственный недостаток этого вида тренировок в том, что на велосипеде не поездишь зимой по снегу и льду.

Однако в продаже есть комнатные велотренажеры, которыми можно пользоваться в холодное время года. Конечно, велопрогулка на свежем воздухе является приятнее и эффективнее действует на организм.

Предостережение: велоезда противопоказана в случае простудных заболеваний, когда организму нужен абсолютный покой, а также в случае тяжелых хронических заболеваний, малокровии.

Плавание улучшает обмен веществ и исправляет фигуру

Летом во время отдыха у реки, озера или моря используйте возможность поплавать не только для своего удовольствия, но и для улучшения здоровья.

Доказано, что плавание заметно улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, обмена веществ. Оно эффективно исправляет недостатки фигуры, сколиоз (искривление позвоночника). Поэтому является очень полезным для детей. Во время плавания развивается подвижность суставов, скорость реакции и координация движений, укрепляются мышцы рук и ног, туловища. Детей рекомендуется учить плавать с 4-5 лет.

Учиться плавать можно в любом возрасте. Если не умеете плавать, обязательно научитесь - прибавите себе здоровье. В холодное время года можно плавать в закрытых бассейнах, по желанию под руководством инструктора, который поможет освоить известные стили плавания: кроль, брас, плавание на спине и тому подобное.

На первых занятиях начинайте плавать медленно и каждые 5 минут отдыхайте. Постепенно через несколько недель вы сможете плавать без остановки на протяжении 15-20 минут. Люди, которые постоянно посещают бассейн, выделяются стройной фигурой и легкой поступью.

Плавание помогает в случае бессонницы и разных нервных расстройств. Вялых людей плавание тонизирует, взбадривает, а раздраженные успокаивает.

Особенно полезно плавать людям умственного труда, посещая бассейн 2-3 раза в неделю.

Плавание в прохладной (18-20°С) воде - одно из самых действенных средств профилактики и лечения начальных стадий вегетососудистой дистонии, гипертонической болезни и атеросклероза, в частности атеросклероза сосудов нижних конечностей. Кроме того, это прекрасные "лекарства" против целлюлита. Водная среда по особенному действует на тело: легко массажирует кожу, каждую мышцу, подкожные капилляры. Такой нежный массаж почти не чувствуется, но его эффект заметен.

Предостережение:

- плавать можно только в случае нормального самочувствия;

- не рекомендуется плавать натощак или сразу после еды;

- во время плавания движения должны быть плавными;

- людям пожилого возраста можно плавать только после консультации с врачом.

Танцы уравновешивают психику, усиливают иммунитет

Танцы являются прекрасным видом подвижности. А еще танцы тренируют дыхательную и сердечно-сосудистую системы, развивают пластику и грациозность движений, улучшают подвижность суставов и крепят мышцы. Музыка и ритм действуют целебно на человека. Во время движений ритмично сокращается большинство мышц, улучшается обмен веществ, усиливается иммунная система, улучшается фигура.

А еще танцы прекрасно расслабляют нервную систему, устраняют стрессы, уравновешивают психику.

Молодые люди, которые знакомятся в танцевальных кружках, часто женятся, продолжают вместе заниматься танцами. Такие супружеские пары очень редко ссорятся.

Этот вид физических движений особенно можно порекомендовать одиноким людям пожилого возраста, поскольку у них появляется партнер по танцу и новые друзья. Вследствие этого их жизнь приобретает новые краски, они наполняются радостью и оптимизмом.

Предостережение: противопоказаниями в танцах является:

- острые симптомы сердечно-сосудистых заболеваний, а также недавно перенесенный инфаркт миокарда;

- черепно-мозговые травмы (до нормализации самочувствия);

- варикозное расширение вен нижних конечностей. В случае умеренных проявлений заболевания на занятие следует надевать эластичные чулки;

- частые приступы астмы, воспалительные процессы.

Танцевальная аэробика для тех, кто хочет похудеть и укрепится

Аэробика (спортивно-танцевальные движения под музыку) по своему влиянию на здоровье близка к танцам.

Ею можно заниматься под музыку с четким ритмом, не выходя из квартиры. Занятие аэробикой периодически транслируют по телевизору. Их ведут профессиональные тренеры. Поэтому начинающие могут заниматься вместе с ними, набираясь опыта. Комплексы по аэробике можно приобрести и на видеокассетах.

Аэробика помогает разрабатывать суставы, формировать свод стопы (что особенно полезно в случае плоскостопия), развивать координацию движений и силу мышц рук, ног, плечевого пояса, крепить сердечно-сосудистую систему. Она также помогает похудеть благодаря темпу и большому количеству движений. Противопоказания такие же, как и для занятий танцами.

Футбол, баскетбол и волейбол крепят кости и суставы

Эти игры нуждаются в большом физическом напряжении, поэтому в них принимают участие по большей части молодые и здоровые люди.

Чтобы играть в эти игры, нужно иметь особенную выносливость, большую тренированность быстро бегать.

У тех, кто любит играть футбол и баскетбол укрепляются мышцы ног и рук, туловища, ускоряются реакции, улучшается координация движений, тренируется сердечно-сосудистая система, органы дыхания, улучшается обмен веществ, укрепляется костная система, развивается подвижность суставов.

Волейбол нуждается в меньшей выносливости поэтому играть его могут люди разного возраста и физической подготовки.

Волейбол является прекрасным общеукрепляющим средством, способствует укреплению мышц, формированию стройного телосложения, устраняет проявления сколиоза позвоночника, тренирует все системы организма.

Теннис и бадминтон - учат концентрации и координации

Теннис - игра, которая нуждается в быстрой реакции, сосредоточенности, концентрации сил. Именно эти черты он и развивает у игроков.

Эта игра также повышает физическую силу человека, тренирует все системы и органы, улучшает координацию движений, способствует оздоровлению организма.

Начинающим следует ограничивать время игры - до 1 часа. Это касается и людей с определенными проблемами со здоровьем, а также в возрасте.

В бадминтон, как и в теннис играют два человека.

Но эта игра нуждается в меньших физических затратах, поэтому рекомендуется детям, взрослым и даже людям старшего возраста. Бадминтон улучшает реакцию и координацию движений, развивает мышцы рук, ног, туловища, способствует выпрямлению позвоночника, тренирует сердечно-сосудистую систему и органы дыхания, улучшает настроение. Эта игра может принести пользу, оздоровить организм в случае хронических заболеваний. С лечебной целью бадминтон рекомендуют для увеличения объема движений в суставах.