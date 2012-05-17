Как побороть стресс?

Ученые определили, что помогает побороть стресс.

Пока мы заедаем плохое настроение шоколадками, ученые проводят исследования и выясняют, что еще помогает избавиться от стресса и поднять настроение. Lady.tochka.net делится с тобой этими секретами.

Зеленый чай

Исследования доктора медицинских наук Стивена Пратта показывают, что всего одна чашка зеленого чая может помочь успокоиться и чувствовать себя более собранно и бодро. Это связано с выработкой гамма-аминомасляной кислоты, которая является основным нейромедиатором, участвующим в процессах центрального торможения. Активируются также энергетические процессы мозга, повышается дыхательная активность тканей, улучшается утилизация мозгом глюкозы и кровоснабжения.

Правильный хлеб

Хлеб из белой муки очень быстро всасывается в кишечнике, это вызывает взлеты и падения уровня сахара в крови, что стимулирует надпочечники откачивать избыточное количество гормонов стресса. Для подавления стресса держись подальше от продуктов из белой муки, а лучше замени их цельнозерновыми.

Босиком

Ходьба босиком по мягкой траве или даже по "мохнатому" ковровому покрытию стимулирует болевые точки на подошвах, которые сигнализируют мозгу, чтобы освободить успокаивающий гормон дофамин. Ученые утверждают, что такого рода легкий массаж ног может уменьшить чувство стресса на 33 %.

В спорте сила

Как утверждают исследователи из Стэнфордского университета в Калифорнии, физические нагрузки в течение всего нескольких минут могут увеличить производство серотонина и норадреналина - гормонов, которые поднимают настроение. Они помогают нашему мозгу оставаться ясным и спокойным во время стрессовых ситуаций, поэтому, прежде чем начинать нервничать и злиться - побегай или сделай 20 приседаний - двойная польза гарантирована!

Орехи

По данным исследователей, смеси, содержащие соленые орехи, семечки и шоколад, являются вторым самым богатым источником магния, который является мощным природным транквилизатором. Горсть орехов понизит твой уровень тревоги и улучшит качество сна.

Лаванда

Как утверждают ученые из Исследовательского фонда в Чикаго, запах лаванды снижает уровень альфа-волн головного мозга, которые увеличивают стрессовое состояние. Если под рукой нет натуральных цветков лаванды, подойдет и ароматическое масло. Всегда носи с собой маленькую баночку и при надобности нанеси на запястья!

Держись за руки

Исследователи Университета Северной Каролины утверждают, что всего двухминутное держание за руки увеличивает производство мозгом окситоцина, гормона, который успокаивает нервы, снижает кровяное давление.

Просыпайся вовремя

Утром мы часто по нескольку раз переводим будильник. Ещё 10 минут, еще 15... А между тем, ученые настаивают, что такое многоразовое пробуждение пагубно сказывается на работе головного мозга и напрямую связано с возникновением стресса. Они рекомендуют просыпаться пусть позже, но один раз.

Отдыхай в душе

Оказывается, твои домашние очень неправы, когда выгоняют тебя из душа. Ученые настаивают на том, чтобы принимать его в течении не менее чем 20 минут. За это время активируется парасимпатическая нервная система, что помогает успокоиться, ведь уровень кортизола сокращается в целых два раза. Всего 20-минутный утренний душ защитит вас от напряжения в следующие 12 часов!

Больше смейся

О целебном свойстве смеха ты наверняка слышала не раз. И действительно, смех активизирует увеличение производства дофамина, окситоцина и серотонина, а также успокаивает надпочечники, поэтому они менее склонны производить поток гормонов стресса каждый раз, когда жизнь подкидывает тебе поводы для переживаний. Так что смейся на здоровье!

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