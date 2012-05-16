В чем польза куриного яйца
Для нормальной работы нервной системы
Размышляете, чем бы вкусным порадовать малыша?
Когда речь идет о самых маленьких, выбор возможных вариантов невелик. Но выход есть − например, в список положенного малышам входят и яйца.
В чем же польза?
Желток яйца появляется в рационе ребенка первым как один из основных источников лецитина − вещества, необходимого для нормальной работы нервной системы, процессов кроветворения, обмена жиров и усвоения жирорастворимых витаминов (в том числе D, Е и А, которые и содержатся в желтке).
А вот белок яйца малыши попробуют попозже, после 1 года, поскольку он часто вызывает аллергию.
Как выбирать?
Малышам дают только перепелиные и куриные яйца. Яйца водоплавающих − уток, гусей − могут быть небезопасны, ведь все эти птицы чаще других бывают переносчиками кишечных инфекций, например сальмонеллеза.
Большой разницы в составе перепелиных и куриных яиц нет, то же можно сказать и об их способности вызывать аллергию. Преимуществом перепелиного яйца является его размер: маленькое яичко не нужно делить и удобнее варить. Добавим к этому еще тот факт, что перепела не болеют некоторыми кишечными инфекциями, например тем же сальмонеллезом.
Малышам подходят только диетические яйца. Срок их хранения не больше 7 дней, и такой продукт будет максимально полезен.
Сколько добавлять?
Перед тем как начинать готовить, яйца нужно мыть в проточной воде с мылом. Начните с небольшого кусочка хорошо сваренного желтка, куриного или перепелиного: примерно 1/10 в первом случае и 1/5 во втором. За неделю порцию можно увеличить до 1/4 куриного или 1/2 перепелиного.
Начиная с 7 месяцев ребенку полагается уже 1/2 желтка куриного яйца или перепелиный целиком. Желток смешивают с другой пищей (обычно с овощ-ным пюре), но можно дать его и отдельно, размяв ложкой.
Детям старше года полагается уже 1/2 цельного куриного яйца (то есть с белком и желтком), сваренного или ставшего паровым омлетом. Но только при условии, что у малыша нет пищевой аллергии, и не чаще 2−3 раз в неделю.