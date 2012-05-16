В чем польза куриного яйца

Раз­мыш­ля­е­те, чем бы вкус­ным по­ра­до­вать ма­лы­ша?

Ког­да речь идет о са­мых ма­лень­ких, вы­бор воз­мож­ных ва­ри­ан­тов не­ве­лик. Но вы­ход есть − на­при­мер, в спи­сок по­ло­жен­но­го ма­лы­шам вхо­дят и яй­ца.

В чем же польза?

Жел­ток яй­ца по­яв­ля­ет­ся в ра­ци­о­не ре­бен­ка пер­вым как один из ос­нов­ных ис­точ­ни­ков ле­ци­ти­на − ве­щест­ва, не­об­хо­ди­мо­го для нор­маль­ной ра­бо­ты нер­в­ной сис­те­мы, про­цес­сов кро­ветво­ре­ния, об­ме­на жи­ров и усво­е­ния жи­ро­раство­ри­мых ви­та­ми­нов (в том чис­ле D, Е и А, ко­то­рые и со­дер­жат­ся в желт­ке).

А вот бе­лок яй­ца ма­лы­ши по­про­бу­ют по­поз­же, пос­ле 1 го­да, по­сколь­ку он час­то вы­зы­ва­ет ал­лер­гию.

Как выбирать?

Ма­лы­шам да­ют толь­ко пе­ре­пе­ли­ные и ку­ри­ные яй­ца. Яй­ца во­доп­ла­ва­ю­щих − уток, гу­сей − мо­гут быть не­без­опас­ны, ведь все эти пти­цы ча­ще дру­гих бы­ва­ют пе­ре­нос­чи­ка­ми ки­шеч­ных ин­фек­ций, на­при­мер саль­мо­нел­ле­за.

Боль­шой раз­ни­цы в со­ста­ве пе­ре­пе­ли­ных и ку­ри­ных яиц нет, то же мож­но ска­зать и об их спо­соб­нос­ти вы­зы­вать ал­лер­гию. Пре­иму­щест­вом пе­ре­пе­ли­но­го яй­ца яв­ля­ет­ся его раз­мер: ма­лень­кое яич­ко не нуж­но де­лить и удоб­нее ва­рить. До­ба­вим к это­му еще тот факт, что пе­ре­пе­ла не бо­ле­ют не­ко­то­ры­ми ки­шеч­ны­ми ин­фек­ци­я­ми, на­при­мер тем же саль­мо­нел­ле­зом.

Ма­лы­шам под­хо­дят толь­ко ди­е­ти­чес­кие яй­ца. Срок их хра­не­ния не боль­ше 7 дней, и та­кой про­дукт бу­дет мак­си­маль­но по­ле­зен.

Сколько добавлять?

Пе­ред тем как на­чи­нать го­то­вить, яй­ца нуж­но мыть в про­точ­ной во­де с мы­лом. Нач­ни­те с не­боль­шо­го ку­соч­ка хо­ро­шо сва­рен­но­го желт­ка, ку­ри­но­го или пе­ре­пе­ли­но­го: при­мер­но 1/10 в пер­вом слу­чае и 1/5 во вто­ром. За не­де­лю пор­цию мож­но уве­ли­чить до 1/4 ку­ри­но­го или 1/2 пе­ре­пе­ли­но­го.

На­чи­ная с 7 ме­ся­цев ре­бен­ку по­ла­га­ет­ся уже 1/2 желт­ка ку­ри­но­го яй­ца или пе­ре­пе­ли­ный це­ли­ком. Жел­ток сме­ши­ва­ют с дру­гой пи­щей (обыч­но с овощ-ным пю­ре), но мож­но дать его и от­дель­но, раз­мяв лож­кой.

Де­тям стар­ше го­да по­ла­га­ет­ся уже 1/2 цель­но­го ку­ри­но­го яй­ца (то есть с бел­ком и желт­ком), сва­рен­но­го или став­ше­го па­ро­вым ом­ле­том. Но толь­ко при усло­вии, что у ма­лы­ша нет пи­ще­вой ал­лер­гии, и не ча­ще 2−3 раз в не­де­лю.

dytyna.info