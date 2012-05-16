Красная помада лечит мужскую жадность
11:11, 16 мая 2012Зарубежные новости
1
Побуждает тратить больше денег
Помада красного цвета на губах женщины побуждает мужчин тратить больше денег, считают исследователи из Университета Южной Бретани.
В ходе эксперимента они попросили официанток использовать помаду разных цветов или вообще работать без помады, а затем сравнили чаевые, полученные девушками от мужчин в зависимости от того, как они были накрашены.
Оказалось, что цвет губ никак не влиял на количество чаевых, полученных официантками от женщин-посетительниц. А вот мужчины были более щедрыми по отношению к девушкам, когда те наносили красную помаду. Психологи объясняют, что красный цвет женских губ ассоциируется у мужчин с сексуальным возбуждением и здоровьем, создает позитивное впечатление о женщине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter