Красная помада лечит мужскую жадность

Помада красного цвета на губах женщины побуждает мужчин тратить больше денег, считают исследователи из Университета Южной Бретани.

В ходе эксперимента они попросили официанток использовать помаду разных цветов или вообще работать без помады, а затем сравнили чаевые, полученные девушками от мужчин в зависимости от того, как они были накрашены.

Оказалось, что цвет губ никак не влиял на количество чаевых, полученных официантками от женщин-посетительниц. А вот мужчины были более щедрыми по отношению к девушкам, когда те наносили красную помаду. Психологи объясняют, что красный цвет женских губ ассоциируется у мужчин с сексуальным возбуждением и здоровьем, создает позитивное впечатление о женщине.

likar.info