Маска от мешков под глазами

10:16, 16 мая 2012
Зарубежные новости
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Приготовьте несколько освежающих масок

Как проснуться утром красивой и свежей? Мешают мешки под глазами? Приготовьте несколько освежающих масок.

Ингредиенты:

•Петрушка 8 веточек

•Сметана 50 мл

Способ приготовления:

•Промойте зелень.

•Измельчите ее в блендере.

•Смешайте со сметаной.

•Тщательно перемешайте.

Применение:

Процедуру проводите перед сном.

1.Намочите ватные диски в маске.

2.Положите на все веко.

3.Держите на лице 20 минут.

4.Умойте прохладной водой.

5.После процедуры смажьте нижнее веко камфорным кремом.

sunny7.com.ua

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