Маска от мешков под глазами

Приготовьте несколько освежающих масок

Как проснуться утром красивой и свежей? Мешают мешки под глазами? Приготовьте несколько освежающих масок. Ингредиенты: •Петрушка 8 веточек •Сметана 50 мл Способ приготовления: •Промойте зелень. •Измельчите ее в блендере. •Смешайте со сметаной. •Тщательно перемешайте. Применение: Процедуру проводите перед сном. 1.Намочите ватные диски в маске. 2.Положите на все веко. 3.Держите на лице 20 минут. 4.Умойте прохладной водой. 5.После процедуры смажьте нижнее веко камфорным кремом. sunny7.com.ua

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