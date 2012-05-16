Маска от мешков под глазами
10:16, 16 мая 2012Зарубежные новости
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Приготовьте несколько освежающих масок
Как проснуться утром красивой и свежей? Мешают мешки под глазами? Приготовьте несколько освежающих масок.
Ингредиенты:
•Петрушка 8 веточек
•Сметана 50 мл
Способ приготовления:
•Промойте зелень.
•Измельчите ее в блендере.
•Смешайте со сметаной.
•Тщательно перемешайте.
Применение:
Процедуру проводите перед сном.
1.Намочите ватные диски в маске.
2.Положите на все веко.
3.Держите на лице 20 минут.
4.Умойте прохладной водой.
5.После процедуры смажьте нижнее веко камфорным кремом.
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