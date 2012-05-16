В торговом центре в Москве обрушилось перекрытие

В торговом центре "Мичуринский" на западе Москвы, на улице Озерная, 42, произошло обрушение потолка. Пострадал один человек.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на префектуру Западного административного округа столицы, обрушение потолка в торговом центре спровоцировало деформацию перекрытий, которые также могут обрушиться.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что с места ЧП госпитализирована молодая женщина 20 лет. В столичном ГУ МЧС эту информацию подтвердили.

"Сохраняется угроза деформации перекрытий. Площадь обрушения потолка составила 20-25 квадратных метров. В помещении, где произошло обрушение, находятся продуктовые магазины", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все посетители и сотрудники центра эвакуированы.

Сейчас на месте происшествия работают десятки служб экстренной помощи.