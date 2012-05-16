В самолет президента Франции ударила молния

В самолет новоизбранного президента Франции Франсуа Олланда, которым он летел во вторник на переговоры в Германию, ударила молния, что заставило его вернуться обратно в Париж.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщают польские медиа со ссылкой на агентство Reuters и AFP.

Пресс-секретарь французского министерства обороны подтвердил, что президентский самолет был вынужден вернуться в Париж из-за плохой погоды, не исключив, что у него действительно ударила молния.

Одновременно он отметил, что Президент пересел в другой самолет и вылетел в Германию, где проведет переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

Польские СМИ напоминают, что из-за инцидента переговоры Ф.Олланда, инаугурация Президентом Франции которого cостоялась сегодня, с А.Меркель начнутся минимум на полтора часа позже.