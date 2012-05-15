Генсек ООН сломал руку во время игры в футбол

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Пан Ги Мун получил перелом кисти левой руки во время игры в футбол с коллегами из ООН. Об этом во время брифинга, расшифровка которого размещена на сайте ООН, сообщил его пресс-секретарь Мартин Несирски (Martin Nesirky).

По словам Несирски, речь идет о небольшой травме. Тем не менее, Пан Ги Мун будет вынужден в течение полутора месяцев ходить в гипсе, который ему наложили в выходные. В остальном, заверил пресс-секретарь, генсек "чувствует себя хорошо и находится в прекрасном расположении духа".

Сам Пан Ги Мун во время встречи с министром иностранных дел Роберто Энрикесом (Roberto Henriquez) пошутил, что перелом не помешает ему писать и пожимать руку, пишет Agence France-Presse. Ни о каких изменениях графика работы ни сам генсек, ни его представитель не сообщали.

По данным агентства, 67-летний Пан Ги Мун регулярно участвует в соревнованиях, которые ООН организовывает среди сотрудников. Кроме того генеральный секретарь увлекается бегом.