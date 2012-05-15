В горах Турции нашли украинцев: один погиб, двое – травмированы

В Турецкой Республике, в районе Национального парка „Аладаглар”, найдена группа из 12 украинских туристов, пропавших накануне.

Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, по информации Посольства Украины в Турции, один человек погиб, 2 - травмированы.

Пострадавшие доставлены в больницу на вертолете, остальные - 9 человек – спускаются с гор с помощью турецких спасателей.

В то же время, как говорится в переданном УНИАН комментарии руководителя пресс-службы МИД Украины Александра Дикусарова, по уточненной информации Посольства Украины в Турецкой Республике, 14 мая 2012 года в районе Национального парка «Аладаглар» (провинции Негде, Кайсери, Андана (Турция) пропала группа украинских туристов в количестве 13 человек.

Указанная группа прибыла в Турцию 28 апреля 2012 года и осуществляла пеший переход через ряд горных хребтов. Около 14 часов 14 мая группа сообщила в спортивный клуб, направив сообщение со специального устройства, которое отслеживает координаты и передает сигналы, о необходимости помощи. Кроме того, было направлено СМС, что группе нужна помощь. После чего ни один из известных телефонов, имеющихся в группе, не отвечал.

С целью реагирования на чрезвычайное происшествие, посольство проинформировало о случившемся Управление по чрезвычайным ситуациям, а также администрацию Национального парка. В результате турецкой стороной была направлена поисково-спасательная группа по предоставленным координатам и задействованы вертолеты. По данным турецкой стороны, украинская группа, вопреки требованиям, не проинформировала необходимые органы о намерении восхождения на горную систему Аладаглар (высота хребта более 3000 метров над уровнем моря).

В результате поисково-спасательной операции, 15 мая с.г. была обнаружена группа украинских туристов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, один человек погиб в результате обрыва страховочного троса, двое травмированы и направлены в больницу вертолетом, остальные спускаются с гор с помощью турецкой стороны. Посольство находится на постоянной связи с Управлением чрезвычайных ситуаций Турции.

Это дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Турецкой Республике и в Департаменте консульской службы МИД Украины.