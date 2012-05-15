Картофель полезнее бананов и капусты?

Скромный картофель имеет больше питательных веществ, витаминов и минералов, чем традиционные "суперпродукты". При этом его исключают из многих диет, считая его продуктом, портящим фигуру. Это выяснилось в ходе нового исследования, в котором ученые проанализировали рацион питания 876 детей и 948 взрослых.

Оказалось, что на самом деле картофель приносит больше пользы организму, чем такие популярные бананы, брокколи, свекла, орехи и авокадо.

Картофель в мундире имеет в пять с половиной раз больше волокон, чем средний банан, а витамина С в нем больше, чем в трех авокадо.

Также картошка содержит больше селена, чем в среднем ребенок получает от всех семян и орехов, которые потребляет.

Исследование было завершено независимым диетологом Сигрид Гибсон от имени британского Совета картофеля. Эксперты даже создали мобильное приложение для телефона, которое сравнивает картофель с традиционными суперпродуктами, передает ИА «Казах-Зерно».

«Важно иметь широкий спектр продуктов в вашем рационе, но иногда наши головы заняты новинками, и мы недооцениваем старых фаворитов, таких как картофель, забывая, что они полезнее и дешевле» - сказал консультант-диетолог Шон Портер.

Напомним, в прошлом году ученые обнаружили, что употребление картошки два раза в день может снизить кровяное давление - и вопреки популярному мнению это не заставит человека набирать вес.

newsland.ru