Ночная диета - похудение без проблем

Оказывается, существует специальная система питания – так называемая диета на ночь - которая помогает людям отучиться чревоугодничать по ночам. И работает она гораздо эффективнее, чем амбарный замок, запирающий холодильник в ночное время суток от нападения безвольных едоков.

Термин «диета на ночь/STRONG>» (или иначе «ночная диета») ввел в обиход американский психиатр Альберт Станкард в середине XX века. Он стал первым ученым, изучившим феномен ночного обжорства и попытавшийся найти способы решения этой проблемы. По мнению Станкарда, люди, которые мало едят днем, в большую часть своего суточного рациона уплетают именно ночью, все как один страдают бессонницей, заниженной самооценкой, нарушением обмена веществ, лишним весом и стойкой зависимостью от мучного и сладкого. Психологические проблемы у этих людей тесно переплетаются с нарушением режима сна и бодрствования, что отражается в итоге и на их системе питания.

Станкард утверждал – ночное обжорство обусловлено отнюдь не отсутствием силы воли у людей, а прежде всего резким гормональным сбоем. У ночных едоков уровень гормона сна мелатонина и уровень гормона, отвечающего за чувство сытости (лептина), которые в ночное время должны повышаться, наоборот – резко снижаются. Именно поэтому люди ночью не могу спать и испытывают чувство ненасытного голода. Корректировать гормональный сбой и нормализовать режим питания профессор Станкард предложил по методу «клин клином», а именно – с помощью особой диеты на ночь, которую самостоятельно и разработал.

Главный принцип диеты на ночь – это правильное питание днем. Основной метод – дробное потребление пищи (не более 200г за один раз), с интервалом в 2-3 часа. Исключение составляет завтрак – он должен быть плотным и сытным, даже если утром «ничего в рот не лезет». Пища на завтрак должна быть с высоким содержанием белка и клетчатки: творог, сыр, идейка или курица, яйца, овощные салаты. В творог можно добавить бананы, орехи, сухофрукты. Чем ближе к ночи – тем все более легкой и низкокалорийной должна быть пища. За три часа до сна – не более, чем стакан кефира. От сладостей и жирной пищи стоит воздерживаться.

Оказывается, дробное питание, составляющее основу диеты на ночь и насыщенное белком и клетчаткой, благотворно влияет на восстановление выработки гормонов в соответствии с природными биоритмами. Кроме того, большинство перечисленных продуктов содержат высокое количество триптофана – вещества, которое стимулирует в организме человека выработку серотонина , гормона удовольствия, а также мелатонина – гормона сна . К ночи уровень этих гормонов нормализуется, и вместо того, чтобы сидеть в халате у холодильника, поглощая в нем все без разбора, человеку захочется лечь в постель и уснуть.

Естественно, приступы острого голода, даже после нескольких дней практики диеты на ночь, все равно могут разбудить вас среди ночи. На этот случай всегда держите на ночном столике стакан негазированной воды, морса или чуть подслащенного чая. Жидкость, заполнив желудок, поможет обмануть тягу к несанкционированному обжорству и дотянуть до завтрака.

Диета на ночь должна стать основным режимом питания как минимум на полгода-год. А далее – она скорее всего таковой и останется, разве что список запрещенных продуктов станет короче. Но пока вы лишь на пути избавления от ночных посягательств на холодильник, в этом списке значатся: торты и пирожные, пироги, печенье, изделия из белой муки, любые мясные полуфабрикаты, джанк-фуд и фастфуд, алкоголь (за исключением красного сухого вина, которое при диете на ночь считается даже полезным), сладкие газированные напитки и фрукты с высоким содержанием сахара (виноград, манго, дыня, мандарины).

Поскольку практически каждый ночной обжора страдает наличием лишнего веса, диету на ночь можно назвать как оздоровительной, так и для похудения. Как правило, избыточный вес уходит не быстро, но зато надежно и без возврата. Диета на ночь помогает избавиться от 2 - 6 лишних кг в месяц без каких-либо голодовок и резких ограничений в еде.

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