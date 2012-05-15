Стоит ли заводить животных, если в семье есть малыш

Су­дя по ис­сле­до­ва­нию ме­ди­ков из Дет­рой­та (США), де­лать это мож­но, нуж­но, и луч­ше все­го – за­ра­нее.

Ока­зы­ва­ет­ся, маль­чи­ки и де­воч­ки, ко­то­рые рас­тут в од­ном до­ме с со­ба­кой или кош­кой, к 18 го­дам вдвое ре­же дру­гих де­тей стра­да­ют от ал­лер­гии на шерсть жи­вот­ных.

Но это пра­ви­ло ра­бо­та­ет, толь­ко если пи­то­мец по­явил­ся в семье, ког­да ре­бен­ку еще не бы­ло го­да.

dytyna.info