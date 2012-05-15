Стоит ли заводить животных, если в семье есть малыш
11:17, 15 мая 2012Зарубежные новости
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Вдвое реже страдают от аллергии
Судя по исследованию медиков из Детройта (США), делать это можно, нужно, и лучше всего – заранее.
Оказывается, мальчики и девочки, которые растут в одном доме с собакой или кошкой, к 18 годам вдвое реже других детей страдают от аллергии на шерсть животных.
Но это правило работает, только если питомец появился в семье, когда ребенку еще не было года.
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