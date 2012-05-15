Лекарства от остеопороза разрушают кости

Длительное лечение остеопороза лекарствами для формирования костной ткани может иметь тяжелые побочные эффекты, заявили в Управлении по контролю за продовольствием и лекарственными средствами США. Положительное воздействие этих препаратов с годами снижается, при этом возрастает риск атипичных переломов бедренной кости, рака пищевода, некроза челюсти, обнаружили эксперты.

Сотрудники из Калифорнийского университета проанализировали данные о пациентах, которые принимали бисфосфонаты (в частности Fosamax, Actonel и Reclast) в период до 5 лет, а также 6-10 лет. Обнаружено, что положительный эффект от приема препаратов наблюдается только в течение первых пяти лет. Затем лекарство не помогает формировать костную ткань, зато включаются опасные побочные эффекты.

Это исследование – повод пересмотреть назначение данного типа лекарств, считают его авторы.

medicinform.net