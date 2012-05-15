Солярий превращает родинки в рак

В ходе ряда исследований, проведенных учеными из разных стран мира, обнаружена связь повышенного риска развития рака кожи с увлечением соляриями. Специалисты Американского центра по контролю за заболеваниями озвучили новые данные об опасности такого вида загара для здоровья.

Регулярные походы в солярий в возрасте до 35 лет повышают вероятность появления меланомы на 75%, заявили эксперты-онкологи по результатам нового исследования. Наиболее высокий риск этого агрессивного вида рака кожи – у белокожих девушек и молодежи в возрасте 18-29 лет.

Фактором развития рака кожи является ультрафиолетовое излучение, которому человек подвергается при чрезмерном пребывании на солнце или в солярии. Появление ожогов свидетельствует о максимальном риске.

likar.info