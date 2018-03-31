Целебное зерно сезама: Лечимся кунжутом

Издревле кунжут всерьез считался одним из компонентов легендарного эликсира бессмертия, а в восточных странах хозяйки до сих пор добавляют его почти во все блюда. Польза кунжутного масла

Лучшие сорта кунжутного масла применяются для замены оливкового и миндального масел при приготовлении мазей, линиментов, пластырей, масляных эмульсий и инъекционных растворов из жирорастворимых препаратов.

В бодибилдинге кунжутное масло употребляют для увеличения мышечной массы. Применяют его, в основном, внутрь. Взрослые пьют по 1 ст.л. 3 раза в день до еды, а дети - по 1 ч.л. Прием хотя бы 1 ст.л. кунжутного масла в день облегчает дыхание при бронхиальной астме, одышке, сухом кашле. Масло нейтрализует кислотность крови и повышенную кислотность желудочного сока, компенсирует общее истощение организма, способствует «наращиванию мяса».

Польза семечек

А если кунжутные семечки прорастить - вообще фантастика! Пророщенный кунжут – рекордсмен по содержанию кальция: около 1500 мг на 100 г. Больше, чем в сыре! А значит, эти проростки укрепляют кости, ногти, восстанавливают зубную эмаль. И плюс к этому, полезны при артрите и остеохондрозе.

Прорастить семена проще простого: промываем семена холодной водой, высыпаем тонким слоем в посудину с плоским дном, сверху накрываем марлей и заливаем водой комнатной температуры чуть выше уровня семян. Ставим в теплое темное место и следим за тем, чтобы марля оставалась влажной. Через 1–3 дня можно есть. Только промойте готовые проростки холодной водой, чтобы избавиться от резкого запаха. Ежедневная норма – 50–100 г.

Ко всему прочему кунжут - основной источник извести в человеческом организме. Считается, что употребление в день хотя бы грамм десяти кунжута восполнит недостаток извести, которой очень мало в соках, как в овощных, так и во фруктовых.

Кстати, если немножко пожевать семечки кунжута, то можно сильно притупить чувство голода.

Средство на все случаи

При простуде. Кунжутное масло подогреть на водяной бане до температуры 36-38 градусов С. Перед сном втереть масло в кожу груди больного, затем грудную клетку утеплить и уложить его в постель. Помогает и прием кунжутного масла внутрь – по 0.5-1 ст. ложке 1-3 раза в день. Если средство принимается только один раз в сутки, то желательно делать это утром.

При расстройстве желудка. В 150-200 мл кипяченой охлажденной воды растворить 1 ч. ложку пчелиного меда. Семена кунжута измельчить, взять 1-2 ч. ложки приготовленной массы и тоже размешать в медовом растворе. Давать пить небольшими порциями до прекращения диареи.

При гастрите и язвенном колите. Следует принимать внутрь по 0,5-1 ст. ложке кунжутного масла 1-3 раза в течение дня.

При запорах используется кунжутное масло. Больные за день принимают по 0,5-1 ст. ложке масла. При тяжело протекающих хронических запорах доза может быть увеличена в два раза.

Для укрепления зубов и десен. Наберите полный рот кунжутного масла, "погоняйте" его из стороны в сторону в течение 2-3 минут, потом выплюньте. После этого мягкими движениями помассируйте десны указательным пальцем. Делайте процедуру ежедневно. Это прекрасная профилактическая и оздоровительная мера при пародонтозе, кариесе и различных инфекциях ротовой полости.

Женские проблемы. Порцию семян кунжута поджарить на слабом огне, затем поместить в ступку и растереть до порошкообразного состояния. Измельченную массу размешать в растительном масле и прикладывать к местам воспалений молочной железы при мастите.

При раздражении кожи. Выдавить сок из листьев алоэ и плодов винограда. Смешать равные количества соков. Затем одну часть приготовленной смеси смешать с одной частью кунжутного масла. Применяется наружно при смазывании зудящих участков кожи при дерматите, а также используется внутрь по 1 ст. ложке 2-3 раза в течение суток.

Омолаживающее средство. Смешать 1 ст.л. семян кунжута, 1 ч.л. молотого имбиря, 1 ч.л. сахарной пудры. Принимать 1 ч.л. смеси раз в день.

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