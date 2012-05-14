Картофель может заменить комплекс мультивитаминов

Долгое время диетологи старались игнорировать картофель, однако теперь специалисты говорят о картошке как о новом продукте, превосходящем другие. В нем большое количество полезных элементов, пишет The Daily Mail.

В частности, в картофеле в 5,5 раз больше клетчатки, чем в банане. Также в нем больше витамина С, чем в трех авокадо. Кстати, прошлогоднее изыскание показало: ели есть картофель два раза в день, можно снизить давление и при этом вес не наберется.

На этот раз, диетолог Сигрид Гибсон установила, что в картошке можно найти больше селена, чем во всех семечках и орехах. Сотрудник организации Potato Council и представитель Британской ассоциации диетологии Сиан Портер подчеркивает: люди склонны забывать о старом, что и произошло с картошкой.

Активная реклама "суперпродуктов", нередко отличающихся высокой ценой и редкостью, отвадила людей от картофеля. Это же сделал миф о том, будто картофель - главный враг талии. На самом деле, например, бананы в качестве источника калия вполне заменяет картошка.

Меддейли