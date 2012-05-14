Чем опасно проживание возле дороги

Людям, пережившим инфаркт, настоятельно советуют переселиться подальше от загруженных дорог, чтобы продлить жизнь. Результаты новой работы американских ученых показали: соседство с автомобильными трассами повышает риск смерти от повторного инфаркта.

Как показал анализ данных о людях, переживших инфаркт, те из них, кто жил в 100 метрах от главных дорог во время сердечного приступа, умирали на 27% чаще в последующие 10 лет, чем те, кто жил в более чем километре от дороги. Если дом пациента находился в 200–1000 метрах от магистрали, риск повышался на 13%.

В исследовании, которое длилось 10 лет. Приняли участие более 3500 человек. За это время 1071 из них умер: 63% от болезней сердца и сосудов, 12% от рака, 4% от заболеваний дыхательной системы и 0,4% в автокатастрофах. Чем ближе к дороге жили участники исследования, тем выше была вероятность смерти. Связь сохранилась, даже когда были учтены такие факторы риска, как возраст, курение, доход и близость проживания к больнице.

По мнению ученых, выхлопные газы и шум увеличивают риск развития сердечно–сосудистых заболеваний, а некоторые исследования уже указывали на связь между шумом транспорта и гипертонией.

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