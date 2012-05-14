Шесть оленей устроили переполох в торговом центре США

Шесть заблудившихся оленей ворвались в торговый центр города Мурхед в американском штате Миннесота и устроили переполох, сообщает РИА «Новости».

По данным сайта телеканала FoxNews со ссылкой на местные СМИ, животные, которые случайно забрели в город, были испуганы и бездумно метались из стороны в сторону по улицам Мурхеда, пока не ворвались в торговый центр, после чего очевидцы вызвали полицию.

Один олень погиб после того, как прыгнул в большую витрину и поранился осколками стекла, а другого сбил проезжавший автомобиль. Водитель автомобиля не растерялся и увез убитое им животное домой, чтобы приготовить из него ужин.

Остальных животных полицейским удалось выпроводить обратно в лес.