Шесть оленей устроили переполох в торговом центре США
13:12, 14 мая 2012Зарубежные новости
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Случайно забрели в город
Шесть заблудившихся оленей ворвались в торговый центр города Мурхед в американском штате Миннесота и устроили переполох, сообщает РИА «Новости».
По данным сайта телеканала FoxNews со ссылкой на местные СМИ, животные, которые случайно забрели в город, были испуганы и бездумно метались из стороны в сторону по улицам Мурхеда, пока не ворвались в торговый центр, после чего очевидцы вызвали полицию.
Один олень погиб после того, как прыгнул в большую витрину и поранился осколками стекла, а другого сбил проезжавший автомобиль. Водитель автомобиля не растерялся и увез убитое им животное домой, чтобы приготовить из него ужин.
Остальных животных полицейским удалось выпроводить обратно в лес.
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