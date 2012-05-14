Чем опасны стринги

Что же такого в этом нижнем белье, что его нельзя носить часто?

В гардеробе каждой девушки обязательно имеются стринги. Они просто незаменимы в случаях, когда нужно надеть обтягивающие джинсы или платье. А вот врачи не считают такое белье безобидным и говорят о реальной угрозе женскому здоровью, которую таят в себе маленькие стринги.

Стринги «виноваты» в том, что помогают развитию дрожжевых вагинальных заражений и инфекций мочевых путей. Причем самым опасным вариантом являются трусики из синтетических тканей. Такой материал способен надолго удерживать влагу, а для размножения бактерий ничего другого и не нужно: теплая влажная среда - это идеальные условия для их размножения. Кроме того, любительницы кокетливых трусиков рискуют «заработать» и другие инфекции, ведь через тонкую полосочку стрингов во влагалище могут проникнуть бактерии из прямой кишки.

Это может стать не только причиной серьезного воспаления, но и развития бесплодия. Стринги также зачастую способствуют возникновению раздражения, поскольку могут травмировать и натирать кожу. Кроме того, женщины, которые предпочитают стринги классическим трусикам, чаще страдают от геморроя.

Несмотря на такие устрашающие факты, следуя современной моде, дамы вряд ли смогут отказаться от маленьких трусиков совсем. А потому врачи рекомендуют носить их как можно реже. В жаркую и влажную погоду от такого белья лучше отказаться совсем. Если же вы все-таки выбираете стринги, то пусть они будут хлопковыми или шелковыми, то есть из натуральных тканей. И обязательно выбирайте белье по размеру, чтобы трусики не были узкими, тесными, некомфортными.

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