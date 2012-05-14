Йогурт поможет стать красивее
10:32, 14 мая 2012Зарубежные новости
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И улучшит репродуктивность
Йогурты помогают стать привлекательными, заявили ученые из Массачусетского технологического института.
Биологи изучали влияние пробиотиков, содержащихся в йогуртах, на работу бактерий в кишечнике на примере мышей. Одна группа подопытных мышей получала обычную еду, а в рацион другой добавили йогурт. Спустя короткое время у грызунов из второй группы отмечено улучшение состояния шерсти – она стала более густой и блестящей. При этом мыши из этой группы похудели, а самцы стали вести себя более уверенно. Ученые обнаружили, что их тестикулы (яички) увеличились в объеме. Эти самцы стали более плодовитыми.
Внешний вид и плодовитость самок также улучшились.
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