Йогурт поможет стать красивее

Йогурты помогают стать привлекательными, заявили ученые из Массачусетского технологического института.

Биологи изучали влияние пробиотиков, содержащихся в йогуртах, на работу бактерий в кишечнике на примере мышей. Одна группа подопытных мышей получала обычную еду, а в рацион другой добавили йогурт. Спустя короткое время у грызунов из второй группы отмечено улучшение состояния шерсти – она стала более густой и блестящей. При этом мыши из этой группы похудели, а самцы стали вести себя более уверенно. Ученые обнаружили, что их тестикулы (яички) увеличились в объеме. Эти самцы стали более плодовитыми.

Внешний вид и плодовитость самок также улучшились.

likar.info