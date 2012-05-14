Антицеллюлитный массаж в домашних условиях

Скоро открытие нового пляжного сезона, и очень важно позаботиться о своей коже. Конечно, лучший выход из положения – пройти курс антицеллюлитного массажа у специалиста, в профессиональном салоне красоты.

Однако, если такой возможности у тебя нет, ты вполне можешь научиться делать антицеллюлитный массаж самостоятельно.

Основные правила антицеллюлитного массажа в домашних условиях:

- Антицеллюлитный массаж нужно делать легкими и плавными движениями, начинай медленно и постепенно ускоряй темп.

- Мышцы должны быть совершенно расслаблены и достаточно хорошо разогреты. Руки не должны быть влажными или холодными.

- Используй специальный антицеллюлитный крем или эфирное цитрусовое масло.

- Продолжительность антицеллюлитного массажа должна быть от 30 минут до 1 часа с периодичностью не менее одного раза в неделю.

- Массаж тела делается всегда снизу вверх.

- Никогда не следует массировать область паха, подколенную впадину и верхнюю внутреннюю часть бедер вокруг лобка.

- Массаж живота осуществляется деликатно, особенно легкими движениями.

- При наличии сердечных заболеваний, варикозного расширения вен и болезней кожи следует воздержаться от антицеллюлитного массажа и прибегнуть к другим видам лечения.

- Самое подходящее время для антицеллюлитного массажа - это утро после подъема или вечер, перед тем как лечь спать.

- Избегай участков кожи, где есть раздражение или повреждение. Не массируй мокрую или влажную кожу, это может привести к растяжению некоторых участков.

Основные методы антицеллюлитного массажа в домашних условиях:

Поглаживание: легкое движение кончиками пальцев, которое заключается в простом поглаживании пальцами той или иной области тела. Данный прием улучшает кровообращение в капиллярах. Обычно этим движением заканчивается любой вид массажа.

Растирание: пальцы широко расставлены и плотно прилегают к коже, которая смещается по направлению к нижележащим отделам. Растирание повышает тонус кожи, уменьшает толщину подкожного жирового слоя, а также активизирует вывод жидкости. На ногах данный массажный прием выполняется всегда снизу вверх, а на бедрах - круговыми движениями.

Растирание выполняется следующим образом: обхвати лодыжку обеими руками, соединив с одной стороны большие пальцы, а с другой - мизинцы. Теперь поднимайся к основанию бедра, плотно прижимая пальцы, но не разминая ткани. Руки должны только скользить по коже. Такой массаж применяется для лодыжек, голеней и колен.

Выбор Lady: Самая "вкусная" косметика для тела

Надавливание. При поверхностном надавливании ограничиваются тем, что оттягивают и отпускают кожу, добиваясь размягчения верхних покровов кожи. При глубоком надавливании захватывают обеими руками как можно больший участок кожи и подкожных слоев и разминают, как тесто. Постепенно руки сближаются. Этот прием способствует исчезновению зон целлюлита и возвращает тонус мышцам.

Похлопывание. Состоит из серии ударов различной интенсивности. Удары наносятся суставами сжатых в кулак пальцев или просто постукиванием пальцами по массируемому участку тела.

Главные приемы антицеллюлитного массажа:

1. Живот, бедра, ягодицы. Сожми руку в кулак и костяшками пальцев сильно проведи по коже в направлении сверху вниз и обратно, пока не возникнет прилив крови и тело не начнет краснеть.

2. Колени, бедра, ягодицы. Сложи пальцы вместе и массируй кожу круговыми движениями, слегка на нее нажимая. Круговые движения делают как кончиками пальцев, так и большими пальцами, руки при этом находят друг на друга.

3. Внутренняя сторона рук и бедер. Крепко захвати кожу между большим и остальными пальцами и разглаживай в направлении снизу вверх. При этом щипай не очень сильно, чтобы не возникли синяки.

4. Живот, бедра, ягодицы. Большим и указательным пальцами рук образуй треугольник и, сильно надавливая, продвигай их вверх в направлении больших пальцев. Затем разглаживай кожу, двигая большими пальцами вниз.

lady.tochka.net