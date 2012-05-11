Продукты, которые защищают от тромбов

Яблоки, лук, апельсины, черный и зеленый чай могут предотвратить образование тромбов, утверждают ученые из Гарвардской медицинской школы. Этими свойствами они обладают благодаря содержанию рутина.

Исследователи обнаружили, что рутин помогает блокировать потенциально опасные ферменты, участвующие в формировании тромбов. В ходе исследования ученые проверили способность 500 различных химических веществ, в том числе рутин, блокировать фермент PDI. Рутин оказался наиболее эффективным.Ученые обнаружили, что он снижает риск образования сгустков крови в артериях и венах.

В будущем они надеются использовать рутин для разработки методов лечения пациентов с риском сердечных приступов и инсультов.

likar.info