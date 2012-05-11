Как сохранить загар

Загореть равномерно – это только половина дела.

После окончания майских праздников многие вернулись из морских стран с ценным шоколадным загаром на коже.

И очень не хочется потерять загар, тем более, что впереди еще целое лето, сезон коротких платьев и маек.

Lady.tochka.net решили разобраться в этом вопросе, чтобы помочь тебе сохранить загар до самой зимы.

Прежде чем советовать тебе, что делать, чтобы сохранить загар, мы расскажем, чего делать не стоит, если ты хочешь сохранить шоколадный отлив на коже:

- пользоваться скрабами,

- посещать сауну,

- умываться водой из-под крана, лучшее средство - чайный настой. Он хорошо увлажняет кожу, стягивает поры и поддерживает приятный оттенок кожи,

- под запретом маски из огурца, с лимонным соком,

- будь особенно осторожна со зверобоем: на загоревшей коже он чуть ли не мгновенно оставляет пигментные пятна.

Что делать, чтоб сохранить загар и закрепить его:

1. Увлажнение кожи. Солнце очень сушит кожу, поэтому после загара настоятельно рекомендуем тебе пользоваться увлажняющим лосьоном или молочком.

Лучше всего использовать специальные кремы с пометкой "После загара". Они содержат не только увлажняющие, но и способствующие сохранению загара компоненты.

2. Специальное питание и витамины. Для сохранения загара изнутри тебе потребуется много витамина А. Витамина А много в молоке, яичных желтках, абрикосах, шпинате, моркови, говяжьей печени, масле, томатах. Но обязательно учти, что без масла и жира витамин А не усваивается, поэтому заправляй салаты оливковым маслом.

Секрет рациона для загара – в обилии овощей и фруктов, с высоким содержанием каротиноидов. Эти вещества придают коже легкий золотистый оттенок, а также способствуют омоложению клеток.

Лучше всего кушай:

Помидоры. Витамин А, которым богаты помидоры, усиливает активность энзимов. Это вещества, ответственные за регенерацию кожи и ее насыщенный равномерный оттенок.

Абрикосы. Калий и витамин А, которыми насыщена мякоть этих сладких фруктов, питают и увлажняют клетки кожи, а также придают ей здоровый и свежий оттенок.

Дыню. Выводит шлаки из организма, очищая тело от токсинов. Результат – кожа становится гладкой, оттенок равномерным. Кроме того, благодаря витаминам и полезным веществам, которые содержит дыня, солнечный загар "пристает" быстрее.

Морковь. Ешь свежую морковь или пей фреши, добавляя немного оливкового масла. С ним каротиноиды усваиваются лучше. Витамин Е, который содержится в оливковом масле, увлажняет кожу и питает клетки веществами, которые защищают кожу от вредного воздействия ультрафиолета.

Темнолистовая зелень. Например, шпинат, руккола, различные виды салата, савойская капуста, петрушка. Темнолистовая зелень богата бета-каротином. Этот провитамин является сырьем для витамина А, способствует производству меланина, тем самым ускоряя появление загара. Поэтому старайся в каждый прием пищи съедать немного зеленого салата или украшать готовые блюда свежей зеленью.

3. Народные рецепты для сохранения загара. Мы подобрали для тебя несколько натуральных и простых масок, которые помогут тебе сохранить загар и уменьшить количество морщин, вызванных им:

Маска из помидоров и творога. Разотри мякоть помидора с двумя столовыми ложками свежего творога. Добавь чайную ложку растительного масла и столовую ложку молока. Все хорошенько перемешай и нанеси на лицо, область декольте (а в идеале – на все тело) на 15-20 минут. Смой масочку теплой водой. Для закрепления эффекта ополоснись холодной водичкой.

Маска из сметаны и банана. 2 ст.л. жирной сметаны или сливок тщательно размешай с 1 ст. л. мякоти свежего банана, добавь 5 капель масла ши. Нанеси на лицо, держи 15 минут. Затем смой теплой водой.

Маска из винограда, банана и витамина Е. 4-5 свежих виноградин смешай в блендере с половинкой банана, затем добавь 1 ст. л. растительного масла, 5 капель витамина Е и 1 ч. л. масла ши. Тщательно перемешай и нанеси на лицо на 15 минут. Затем смой теплой водой.

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