Чем полезна пижма

"Пижмой, или как ее еще называют дикая рябина, еще в старину моя мать умела пользоваться, - рассказывает Уманка Нина Гавлилив. - Лечились ею многие. А в голодомор, помню, у нас сдох теленок. Жара стояла сильная. Мать листьями пижмы мясо обложила - оно по несколько дней стояло без холодильника и не портилось".

Женщина рассказывает, что растение ядовитое, принимать внутрь его нужно очень осторожно и под наблюдением врача или хорошего травника. В древности пижма была первым растением у травников.

Нина Алексеевна вспоминает, как в послевоенные годы пижмой лечили печень и желудок, помогало растение от язвы. Мужчин, которые приходили с фронта, с помощью лекарственного растения избавляли от привычки курить.

"Собирали листья, - рассказывает. - Сушили на солнце. Затем перемалывали и делали самокрутки. Если просили мужчины денег на табак, давали им такие самокрутки. Пару раз затянулся, за день не хочется потом курить, и в легких от курева противно. Обычно, несколько самокруток таких выкуривали и все, курить больше не тянуло".

Ежегодно Нина Алексеевна ходит в посадки и в лес собирать на зиму пижму. Говорит, что перепутать это растение с другими невозможно. Растение имеет метр-полтора в высоту, из-за рассеченных листьев его называют дикой рябиной. Зацветает желтыми соцветиями.

"Собираю вениками, заматываю в марлю и кладу на зиму в шкафы от моли, - говорит женщина. - Химикатов не покупаю. Если развесить такие сушеные метелки по дому - можно летом спать и не бояться ни комаров, ни мух. Во время войны отварами из нее клопов и тараканов отпугивали. Там много эфирных масел. Поэтому это хороший инсектицид".

Женщина вспоминает, что пижму благодаря эфирным маслам добавляли в консервации и настаивали на ней ликеры.

"Это сейчас народные рецепты подзабылись. Все химия и химия", - вздыхает женщина.

gazeta.ua