В Лондоне протестуют против повышения пенсионного возраста

В Лондоне проходит 24-часовая забастовка государственных служащих и крупнейшая за последние годы демонстрация работников государственного сектора.

В акциях участвуют около 400 тысяч человек, передает Радио «Свобода».

Служащие государственных учреждений протестуют против объявленной правительством пенсионной реформы, предполагающей увеличение пенсионного возраста до 67 лет и повышение пенсионных выплат.

Забастовка вызвана также предстоящими увольнениями в госсекторе в ходе проводимой правительством кампании по сокращению дефицита бюджета.

В забастовке и демонстрации участвуют учителя, врачи, сотрудники министерства обороны и миграционной службы, работники социальной сферы.

На отдельный марш протеста вышли около 20 тысяч полицейских, находящихся не при исполнении служебных обязанностей (забастовка полиции запрещена законом). Они протестуют против предстоящего увольнения 16 тысяч полицейских.