Землю накрывают мощные магнитные бури

Гигантская активная зона, которая сформировалась на Солнце несколько недель назад, в ближайшие дни выйдет на одну линию с Землей, что в случае мощных рентгеновских вспышек в этой зоне может спровоцировать мощные магнитные бури на нашей планете, сообщает Институт прикладной геофизики (ИПГ) Росгидромета.



"Степень развития активной зоны и ее текущее состояние на солнечном диске - а она расположена вблизи центрального меридиана и в дальнейшем, с вращением Солнца, будет находиться еще неделю в "геоэффективным" секторе обстрела Земли - заставляет нас ожидать значительных солнечных вспышек, часть из которых повлечет возмущение в магнитном поле Земли и, возможно, появление потоков протонов", - говорится в сообщении.



Магнитные бури на Земле начинаются, когда в магнитосферу планеты "ударяют" выброшенные Солнцем сгустки плазмы - корональные выбросы массы, связанные с рентгеновскими вспышками на светиле.



Заряженные частицы вызывают геомагнитные возмущения, если они достигают большой силы, это может приводить к сбоям в электронном оборудовании, перебоям с радиосвязью и на электрических сетях.



Источниками вспышек и корональных выбросов обычно являются активные зоны - группы солнечных пятен, относительно темных зон, где на поверхность выходят силовые линии мощного магнитного поля.

