Бег продлевает жизнь

Регулярные пробежки увеличивают продолжительность жизни мужчин и женщин, на 6 и 5 лет соответственно.

По словам медиков, которые изучали статистику, фиксировавшую продолжительность жизни около 2.000 датских бегунов, для улучшения качества жизни и здоровья достаточно заниматься бегом всего лишь один час в неделю. Причем бег трусцой наиболее оптимален.

Петр Снор, главный кардиолог этого проекта заявил: "Мы можем с уверенностью сказать, что регулярный бег увеличивает продолжительность жизни. И хорошей новостью является то, что вам на самом деле не нужно уделять этому слишком много времени".

Исследование началось в 1976 году, в нем участвовали более 20.000 человек в возрасте от 20 до 93 лет. Изучалась зависимость между интенсивностью бега и продолжительностью жизни. У тех любителей бега, которые посвящали этому занятию не каждый день и бегали только трусцой, смертность вследствие сердечно-сосудистой недостаточности была ниже, чем у тех, кто делал это чаще и интенсивнее.

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