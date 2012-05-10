Фармкомпания снизит цены на препараты от рака на 75%

Одна из самых крупных в Индии фармкопаний Cipla Ltd. заявила, что идет на беспрецедентное снижение цен на противоопухолевые лекарственные препараты, пишет "Фармацевтический вестник". Известно, что некоторые лекарства должны подешеветь примерно на 75%.

Международные эксперты без энтузиазма приняли данную новость, посоветовав американским компаниям пересмотреть свою политику по организации бизнеса в Индии. Надо сказать, незадолго до вынесения решения о снижении цен патентное ведомство Индии вынудило немецкую компанию Bayer передать лицензию на производство препарата для лечения рака печени и почек Nexavar (сорафениб) одной из местных фирм, выпускающих дженерики.

Кстати, Cipla уже продает сорафениб с 2010 года. Тогда Bayer не смогла остановить выпуск дженерика. Теперь же Cipla заявила о снижении цены на месячный курс лечения препаратом с 523 долларов до 125 долларов США. Для сравнения: месячный курс патентованного Nexavar обходится в 5230 долларов.

Сообщается и о снижении цены на препарат для лечения рака легких Iressa (цена упадет на 60%) и средство для лечения рака головного мозга темозоломид (на 75%). Оба этих лекарства - детища компании AstraZeneca. Cipla собирается реализовывать дешевые дженерики не только в пределах Индии, но и в других развивающихся странах.

