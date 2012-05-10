Чеснок в 100 раз эффективнее антибиотиков

Всем известный чеснок оказался в 100 раз эффективнее при лечении пищевого отравления, чем самые распространенные антибиотики. О своем исследовании и о полученных результатах рассказали Сотрудники Государственного Университета Вашингтона.

В лаборатории был проведен эксперимент, который показал, что диаллил сульфид, содержащийся в чесноке, способен проникать сквозь защитную пленку, ограждающую колонии вызывающих отравление бактерий Campylobacter от внешней среды.

Причем диаллил сульфид оказался в сто раз эффективнее, чем всем известные антибиотики эритромицин и ципрофлоксацин, передает The Telegraph.

Campylobacter в большой концентрации содержится на поверхности мяса домашней птицы. Пока что ученые получили впечатляющие результаты после обработки мяса чистым диаллил сульфидом. Будет ли достигнут такой же эффект, если обработать мясо просто чесноком, специалисты не выяснили. Так что пока экспериментировать не стоит.

На основании полученных результатов ученые планируют создать новое эффективное лекарство от пищевого отравления.

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