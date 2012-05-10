Далеко не все женщины хотят иметь детей
Почему так случается?
Далеко не все женщины хотят иметь детей. А некоторые готовы к рождению ребенка, но не могут забеременеть, хотя со здоровьем у них все в порядке. Нашу способность к деторождению может заблокировать бессознательное.
Для женщины оно вполне естественно, хотя имеет много граней. Для кого-то это воплощение любви, то, что объединяет двоих, для кого-то - потребность иметь опору или желание заполнить внутреннюю пустоту.
Для всех людей дети являются реализацией фантазии о бессмертии, продолжением жизни через поколения. Кроме того, это может быть и воплощением главной детской мечты, из-за которой маленькие девочки так любят играть в куклы: стать как мама, иметь детей, как мама.
Но в нас есть и бессознательные фантазии. Беременность - это то время, когда женщина с ними близко соприкасается: внутри нее находится кто- то, о ком она ничего не знает. Как правило, будущая мама возвращается к своему детскому состоянию, и ей необходима опора.
В первую очередь - женская фигура, поскольку мы регрессируем к своим воспоминаниям о жизни и общении с матерью. А еще во время беременности нам особенно важно, чтобы в прошлом у нас были достаточно хорошие отношения с матерью.
Женщина, которая не прожила отделение от своей матери, до сих пор связана с ней, переполнена ею, ненавидит ее, скорее всего, не будет иметь детей: для них просто нет места. И желание отомстить своей матери может проявляться в нежелании быть похожей на нее - то есть рожать.
Такие женщины иногда отказываются от контрацепции, чтобы проверить: «А не бесплодна ли я?», и, когда беременность наступает, радуются своей наполненности. Но все их мысли - не о ребенке, а о себе. Затем они нередко делают аборт, находя для него множество причин: отсутствие денег, жилищных условий... К реальности это отношения не имеет - это имеет отношение к нарциссизму.
То же самое, как ни странно, можно сказать и о некоторых многодетных матерях, которые рожают по пять, восемь детей, не задумываясь всерьез о том, что они могут им дать.
Современный гламурный, нарциссический посыл тоже состоит в том, чтобы иметь много детей. Дети становятся вещами или драгоценностями: их непременно большое количество превращается в обязательный атрибут благосостояния.
Хотя, конечно же, существуют прекрасные матери, в том числе многодетные, которые знают, что все их дети - разные и они не являются их продолжением, воплощением их всемогущества.
Как ведет себя нарциссическая мать? Она заботится о физическом здоровье своего ребенка, может отдать его в разные кружки и секции, красиво одевать - но она ничего не знает о его внутреннем мире и его потребностях. Кто он, какой он и чего хочет - это интересует ее меньше всего. Она сама все за него знает, потому что воспринимает его продолжением самой себя.
Вообще, если партнеры любят друг друга, они в любом случае создают нечто третье.
Это может быть воплощено или в их общем ребенке, или в усыновленном, или в каком-то их общем проекте... Французские психоаналитики говорят, что человек всегда или один, или трое. Но этот «один» человек кажется мне нулем - он не чувствует радости, удовольствия от жизни.
И даже самые заядлые феминистки в определенные моменты своей жизни хотят иметь детей.
Самый большой эгоизм в мире - это иметь детей, потому что это самое большое удовольствие, какое только может быть». Трудно поверить тем, кто говорит, что не хочет иметь детей. Потому что женская сущность - это материнство.
Женщины выбирают карьеру, а позже переживают из-за своего одиночества. Но сложно верить и тем, кто говорит, что не хочет ребенка, но при этом беременеет: если это случилось, значит, женщина этого хотела, что бы она ни говорила. Дети рождаются только от желания; нет желания - не будет ребенка.
А беременность и желание иметь ребенка во многом связаны с тем, насколько удалась женская идентичность, что в первую очередь зависит от отношений женщины с матерью и отцом.
Хороший отец - тот, который хотя бы раз в жизни пригласил свою дочь на танец и сказал ей о том, что она танцует как принцесса. Ритуал, когда отец ведет дочь к алтарю, это же воплощенная мечта каждой девочки, переживающей эдипов комплекс- выйти замуж за отца.
И именно от отца она ждет поддержки своей женственности. И когда отец танцует с ней, он говорит ей о том, что она принцесса и когда-нибудь станет королевой, и у нее будет своя семья, свои дети...
Это те слова, которые каждый отец должен сказать своей дочери. Но только сказать, ни в коем случае не позволять себе инцестуозные реакции, которые могут проявляться в намеках, жестах, манере одеваться при ребенке, способе общения с ним. В противном случае бессознательная детская фантазия о ребенке от отца сохранится и может препятствовать беременности.
Почему мужчина может не хотеть ребенка? Мужчина хочет прежде всего женщину. И если он желает эту женщину, то желает иметь от нее детей. Но мужчины так же, как и женщины, мечтают о бессмертии, и нарциссические мужчины так же, как и нарциссические женщины, хотят увидеть в ребенке продолжение себя. В том, что он не хочет детей, я вижу, в частности, несостоявшуюся мужскую идентификацию с отцом или дедом.
А женщина? В силу какой-то непроделанной работы горя, неизжитой печали по кому-то из потерянных близких. Это держит ее в постоянной меланхолии. Ее организм, ее бессознательное не дает ей возможности дать этому миру кого-то еще, если она и себя-то в мире никак не ощущает. Депрессия запускает механизм бесплодия.
Кроме того, беременность вызывает много амбивалентных чувств, поэтому женщины не решаются беременеть. Писатель Борис Виан сказал устами одной из своих героинь: «Я так обожаю своего сына, что думаю только о том, что самое худшее он может встретить в этом мире».
Точно так же амбивалентно женщина относится и к себе - не любит себя, потому что ее не любили. Но у такой женщины есть шанс заново прожить свое детство в отношениях со своим ребенком и благодаря ему выйти из депрессии: потому что дети ничего не забирают, они только дают.
Свобода - это не разрушение и не преступление, а создание нового.
Созидать новое может только свободный человек. И свободная женщина, настоящая эгоистка, позволяет себе иметь столько детей, сколько она может воспитать, прекрасно при этом понимая, что это другие, новые, возможно абсолютно не похожие на нее люди. Рождение ребенка - это прообраз любой свободы.