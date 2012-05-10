Да­ле­ко не все жен­щи­ны хо­тят иметь де­тей. А не­ко­то­рые го­то­вы к рож­де­нию ре­бен­ка, но не мо­гут за­бе­ре­ме­неть, хо­тя со здо­ровь­ем у них все в по­ряд­ке. На­шу спо­соб­ность к де­то­рож­де­нию мо­жет за­бло­ки­ро­вать бес­соз­на­тель­ное.

Для жен­щи­ны оно впол­не ес­тест­вен­но, хо­тя име­ет мно­го гра­ней. Для ко­го-то это во­пло­ще­ние люб­ви, то, что объ­еди­ня­ет дво­их, для ко­го-то - по­треб­ность иметь опо­ру или же­ла­ние за­пол­нить внут­рен­нюю пус­то­ту.

Для всех лю­дей де­ти яв­ля­ют­ся ре­а­ли­за­ци­ей фан­та­зии о бес­смер­тии, про­дол­же­ни­ем жиз­ни че­рез по­ко­ле­ния. Кро­ме то­го, это мо­жет быть и во­пло­ще­ни­ем глав­ной дет­ской меч­ты, из-за ко­то­рой ма­лень­кие де­воч­ки так лю­бят иг­рать в кук­лы: стать как ма­ма, иметь де­тей, как ма­ма.

Но в нас есть и бес­соз­на­тель­ные фан­та­зии. Бе­ре­мен­ность - это то вре­мя, ког­да жен­щи­на с ни­ми близ­ко со­при­ка­са­ет­ся: внут­ри нее на­хо­дит­ся кто- то, о ком она ни­че­го не зна­ет. Как пра­ви­ло, бу­ду­щая ма­ма воз­вра­ща­ет­ся к сво­е­му дет­ско­му со­сто­я­нию, и ей не­об­хо­ди­ма опо­ра.

В пер­вую оче­редь - жен­ская фи­гу­ра, по­сколь­ку мы ре­грес­си­ру­ем к сво­им вос­по­ми­на­ни­ям о жиз­ни и об­ще­нии с ма­терью. А еще во вре­мя бе­ре­мен­нос­ти нам осо­бен­но важ­но, что­бы в про­ш­лом у нас бы­ли до­ста­точ­но хо­ро­шие от­но­ше­ния с ма­терью.

Жен­щи­на, ко­то­рая не про­жи­ла от­де­ле­ние от сво­ей ма­те­ри, до сих пор свя­за­на с ней, пе­ре­пол­не­на ею, не­на­ви­дит ее, ско­рее все­го, не бу­дет иметь де­тей: для них прос­то нет ме­с­та. И же­ла­ние ото­мстить сво­ей ма­те­ри мо­жет про­яв­лять­ся в не­же­ла­нии быть по­хо­жей на нее - то есть ро­жать.

Та­кие жен­щи­ны иног­да от­ка­зы­ва­ют­ся от кон­тра­цеп­ции, что­бы про­ве­рить: «А не бес­плод­на ли я?», и, ког­да бе­ре­мен­ность на­сту­па­ет, ра­ду­ют­ся сво­ей на­пол­нен­нос­ти. Но все их мыс­ли - не о ре­бен­ке, а о се­бе. За­тем они не­ред­ко де­ла­ют аборт, на­хо­дя для не­го мно­жест­во при­чин: от­сут­ст­вие де­нег, жи­лищ­ных усло­вий... К ре­аль­нос­ти это от­но­ше­ния не име­ет - это име­ет от­но­ше­ние к нар­цис­сиз­му.

То же са­мое, как ни стран­но, мож­но ска­зать и о не­ко­то­рых мно­го­дет­ных ма­те­рях, ко­то­рые ро­жа­ют по пять, во­семь де­тей, не за­ду­мы­ва­ясь всерь­ез о том, что они мо­гут им дать.

Со­вре­мен­ный гла­мур­ный, нар­цис­си­чес­кий по­сыл то­же со­сто­ит в том, что­бы иметь мно­го де­тей. Де­ти ста­но­вят­ся ве­ща­ми или дра­го­цен­нос­тя­ми: их не­пре­мен­но боль­шое ко­ли­чест­во пре­вра­ща­ет­ся в обя­за­тель­ный ат­ри­бут бла­го­сос­то­я­ния.

Хо­тя, ко­неч­но же, су­щест­ву­ют пре­крас­ные ма­те­ри, в том чис­ле мно­го­дет­ные, ко­то­рые зна­ют, что все их де­ти - раз­ные и они не яв­ля­ют­ся их про­дол­же­ни­ем, во­пло­ще­ни­ем их все­мо­гу­щест­ва.

Как ве­дет се­бя нар­цис­си­чес­кая мать? Она за­бо­тит­ся о фи­зи­чес­ком здо­ровье сво­е­го ре­бен­ка, мо­жет от­дать его в раз­ные круж­ки и сек­ции, кра­си­во оде­вать - но она ни­че­го не зна­ет о его внут­рен­нем ми­ре и его по­треб­нос­тях. Кто он, ка­кой он и че­го хо­чет - это ин­те­ре­су­ет ее мень­ше все­го. Она са­ма все за не­го зна­ет, по­то­му что вос­при­ни­ма­ет его про­дол­же­ни­ем са­мой се­бя.

Во­об­ще, если парт­не­ры лю­бят друг дру­га, они в лю­бом слу­чае со­зда­ют не­что третье.

Это мо­жет быть во­пло­ще­но или в их об­щем ре­бен­ке, или в усы­нов­лен­ном, или в ка­ком-то их об­щем про­ек­те... Фран­цуз­ские пси­хо­ана­ли­ти­ки го­во­рят, что че­ло­век всег­да или один, или трое. Но этот «один» че­ло­век ка­жет­ся мне ну­лем - он не чувст­ву­ет ра­дос­ти, удо­вольст­вия от жиз­ни.

И да­же са­мые за­яд­лые фе­ми­нист­ки в опре­де­лен­ные мо­мен­ты сво­ей жиз­ни хо­тят иметь де­тей.

Са­мый боль­шой эго­изм в ми­ре - это иметь де­тей, по­то­му что это са­мое боль­шое удо­вольст­вие, ка­кое толь­ко мо­жет быть». Труд­но по­ве­рить тем, кто го­во­рит, что не хо­чет иметь де­тей. По­то­му что жен­ская сущ­ность - это ма­те­ринст­во.

Жен­щи­ны вы­би­ра­ют карь­е­ру, а поз­же пе­ре­жи­ва­ют из-за сво­е­го оди­но­чест­ва. Но слож­но ве­рить и тем, кто го­во­рит, что не хо­чет ре­бен­ка, но при этом бе­ре­ме­не­ет: если это слу­чи­лось, зна­чит, жен­щи­на это­го хо­те­ла, что бы она ни го­во­ри­ла. Де­ти рож­да­ют­ся толь­ко от же­ла­ния; нет же­ла­ния - не бу­дет ре­бен­ка.

А бе­ре­мен­ность и же­ла­ние иметь ре­бен­ка во мно­гом свя­за­ны с тем, на­сколь­ко уда­лась жен­ская иден­тич­ность, что в пер­вую оче­редь за­ви­сит от от­но­ше­ний жен­щи­ны с ма­терью и от­цом.

Хо­ро­ший отец - тот, ко­то­рый хо­тя бы раз в жиз­ни при­гла­сил свою дочь на та­нец и ска­зал ей о том, что она тан­цу­ет как прин­цес­са. Ри­ту­ал, ког­да отец ве­дет дочь к ал­та­рю, это же во­пло­щен­ная меч­та каж­дой де­воч­ки, пе­ре­жи­ва­ю­щей эди­пов ком­плекс- вый­ти за­муж за от­ца.

И имен­но от от­ца она ждет под­держ­ки сво­ей женст­вен­нос­ти. И ког­да отец тан­цу­ет с ней, он го­во­рит ей о том, что она прин­цес­са и ког­да-ни­будь ста­нет ко­ро­ле­вой, и у нее бу­дет своя семья, свои де­ти...

Это те сло­ва, ко­то­рые каж­дый отец дол­жен ска­зать сво­ей до­че­ри. Но толь­ко ска­зать, ни в ко­ем слу­чае не по­зво­лять се­бе ин­цес­ту­оз­ные ре­ак­ции, ко­то­рые мо­гут про­яв­лять­ся в на­ме­ках, жес­тах, ма­не­ре оде­вать­ся при ре­бен­ке, спо­со­бе об­ще­ния с ним. В про­тив­ном слу­чае бес­соз­на­тель­ная дет­ская фан­та­зия о ре­бен­ке от от­ца со­хра­нит­ся и мо­жет пре­пят­ст­во­вать бе­ре­мен­нос­ти.

Почему мужчина может не хотеть ребенка? Муж­чи­на хо­чет преж­де все­го жен­щи­ну. И если он же­ла­ет эту жен­щи­ну, то же­ла­ет иметь от нее де­тей. Но муж­чи­ны так же, как и жен­щи­ны, меч­та­ют о бес­смер­тии, и нар­цис­си­чес­кие муж­чи­ны так же, как и нар­цис­си­чес­кие жен­щи­ны, хо­тят уви­деть в ре­бен­ке про­дол­же­ние се­бя. В том, что он не хо­чет де­тей, я ви­жу, в част­нос­ти, не­со­сто­яв­шу­ю­ся муж­скую иден­ти­фи­ка­цию с от­цом или де­дом.

А женщина? В си­лу ка­кой-то не­про­де­лан­ной ра­бо­ты го­ря, не­из­жи­той пе­ча­ли по ко­му-то из по­те­рян­ных близ­ких. Это дер­жит ее в по­сто­ян­ной ме­лан­хо­лии. Ее ор­га­низм, ее бес­соз­на­тель­ное не да­ет ей воз­мож­нос­ти дать это­му ми­ру ко­го-то еще, если она и се­бя-то в ми­ре ни­как не ощу­ща­ет. Де­прес­сия за­пус­ка­ет ме­ха­низм бес­пло­дия.

Кро­ме то­го, бе­ре­мен­ность вы­зы­ва­ет мно­го ам­би­ва­лент­ных чувств, по­это­му жен­щи­ны не ре­ша­ют­ся бе­ре­ме­неть. Пи­са­тель Бо­рис Ви­ан ска­зал ус­та­ми од­ной из сво­их ге­ро­инь: «Я так обо­жаю сво­е­го сы­на, что ду­маю толь­ко о том, что са­мое худ­шее он мо­жет встре­тить в этом ми­ре».

Точ­но так же ам­би­ва­лент­но жен­щи­на от­но­сит­ся и к се­бе - не лю­бит се­бя, по­то­му что ее не лю­би­ли. Но у та­кой жен­щи­ны есть шанс за­но­во про­жить свое дет­ст­во в от­но­ше­ни­ях со сво­им ре­бен­ком и бла­го­да­ря ему вый­ти из де­прес­сии: по­то­му что де­ти ни­че­го не за­би­ра­ют, они толь­ко да­ют.

Сво­бо­да - это не раз­ру­ше­ние и не пре­ступ­ле­ние, а со­зда­ние но­во­го.

Со­зи­дать но­вое мо­жет толь­ко сво­бод­ный че­ло­век. И сво­бод­ная жен­щи­на, на­сто­я­щая эго­ист­ка, по­зво­ля­ет се­бе иметь столь­ко де­тей, сколь­ко она мо­жет вос­пи­тать, пре­крас­но при этом по­ни­мая, что это дру­гие, но­вые, воз­мож­но аб­со­лют­но не по­хо­жие на нее лю­ди. Рож­де­ние ре­бен­ка - это про­об­раз лю­бой сво­бо­ды.

dytyna.info