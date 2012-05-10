Рак простаты вылечат прополисом

Вещество, образующееся в пчелином улье, предотвращает рост клеток рака простаты. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, проведенного учеными из Чикагского университета медицины.

Речь идет о кофейной кислоте, входящей в состав прополиса. С помощью прополиса пчелы ремонтируют улей. В ходе эксперимента ученые совместили проведение химиотерапии и применение прополиса у пациентов с раком предстательной железы. Исследования показали, что это соединение выявляет и отключает источники питания клеток опухоли на ранних стадиях рака простаты. Применение прополиса не уничтожает рак, но останавливает его рост.

Ученые готовятся к проведению дополнительных испытаний, чтобы доказать безопасность объединения двух методов при лечении рака.

zdorovo.ua