Антидепрессанты вызывают импотенцию

Длительный прием мужчинами антидепрессантов провоцирует возникновение эректильной дисфункции, доказали ученые из Университета Содружества (США).

В ходе исследования специалисты наблюдали за мужчинами, которые принимали препараты, расслабляющие нервную систему. Обнаружено, что на фоне приема этих препаратов угнетались некоторые физиологические функции человека. В частности, замедлился процесс выработки спермы, что может вызвать в дальнейшем развитие эректильной дисфункции. Это происходит за счет того, что в состав многих антидепрессантов входят вещества норадреналин, серотонин и дофамин.

Кроме того, обнаружена связь между длительным приемом пожилыми мужчинами антидепрессантов и повышенным риском инсультов и кровотечений, нарушения работы желудочно-кишечного тракта.

likar.info