Био, эко, органик… Мода или необходимость?
На Западе идеи натуральности и экологичности популярны еще с 1980-х...
«Био», «эко», «органик»… Эти модные слова сегодня у всех на слуху. На Западе идеи натуральности и экологичности популярны еще с 1980-х. В странах с высоким уровнем жизни и с давней традицией заботы об окружающей среде экологически чистую одежду, мебель, игрушки, моющие средства выбирают уже практически все, кто может себе это позволить. Да и у нас приверженцев натуральных и безопасных товаров становится все больше. За что мы платим?
За что мы платим?Оговорка «все, кто может себе это позволить» неслучайна: за все хорошее приходится платить, и товары, сертифицированные как «эко» и «био», по определению стоят дороже. Попробуем разобраться, за что сторонники «эко» и «био» готовы отдавать свои деньги.
Первая причина – вполне эгоистическая: безопасность для здоровья и гипоаллергенность. Причина немаловажная, тем более когда речь идет о продукции для детей.
Человечество попало в ловушку прогресса: чем больше химических веществ содержится в товарах повседневного потребления, которые производит современная промышленность, тем больше людей страдает от аллергии. А уж родители ребенка-аллергика почти наверняка выберут гипоаллергенную детскую косметику и одежду.
В органической коcметике нет никаких синтетических отдушек и красителей: туда входят только натуральные ингредиенты.
Следующая ступень – от «эгоизма здоровья» к по-настоящему экологическому подходу.
Многие семьи предпочитают покупать те товары, которые не нанесут вреда не только здоровью малыша, но и безопасны для планеты. Что это означает?
Производство, не загрязняющее окружающую среду, биоразлагаемые или поддающиеся вторичной переработке отходы и упаковка. Выбирая такую продукцию, мы делаем не так уж мало – «голосуем рублем», отказываясь поддерживать вредное, неэкологичное производство.
На Западе многие особо убежденные семьи отказываются также от вещей, изготовленных на другом конце земли, так как их транспортировка тоже истощает ресурсы планеты (достойный повод поддерживать отечественного производителя!). Кроме того, многие вполне обеспеченные семьи идут по неожиданному для нас пока пути отказа от чрезмерного потребительства: как можно меньше покупают новое, предпочитая уже бывшее в употреблении.
Конечно, хочется, чтобы натуральность и экологичность товаров была подтверждена. Увы: у нас рынок такой продукции пока настолько неразвит, что нет и своей независимой системы сертификации.
Поэтому стоит иметь в виду: на сегодняшний день российские производители, которые пишут на упаковке «эко» или «био», за свои слова никак не отвечают – это может быть просто маркетинговым ходом. Остается только внимательно изучать состав и условия производства, если они указаны на упаковке.
На иностранных товарах стоит искать знаки сертификации – они разные, в зависимости от страны. Требования стандартов, предъявляемые к продукции, тоже разные. В США натуральную и безопасную продукцию обычно называют «органик», в Германии «био», а во Франции «эко».
Одни из самых известных и авторитетных сертификатов – немецкий BDIH (сертификат Федеральной ассоциации торговых и промышленных предприятий) для косметики и фармацевтической продукции, французский Cosmebio-Ecocert (знак «BIO» под контролем независимой организации Ecocert – наивысший стандарт для косметической продукции), NaTrue – знак, разработанный для товаров Европейского союза.
Безопасная косметика
Органическая косметика (как детская, так и взрослая) сегодня приобретает все большую популярность. Неудивительно: те, для кого первопричиной эковыбора оказывается аллергия, прежде всего обращают внимание на продукты, непосредственно контактирующие с кожей.
В натуральную детскую косметику входят только компоненты, ухаживающие за кожей, – никаких консервантов и ароматизаторов, синтетических красителей, отдушек, силиконов, парафинов и других продуктов нефтехимии.
Производители официально подтверждают, что растительное сырье (масла, воск, экстракты трав и настойки из цветов, эфирные масла) либо собрано в экологически чистых местах естественного произрастания, находящихся под контролем экологических служб, либо выращено в контролируемых биологических хозяйствах без использования химических удобрений, гербицидов и инсектицидов.
Для большинства европейских экосертификатов обязательное требование – защита животных: продукты не тестируются на животных, и в их составе нет компонентов животного происхождения. Сейчас на нашем рынке представлено уже несколько фирм, производящих косметику для самых маленьких – шампуни, кремы, лосьоны, масла, средства для купания. Такой детской косметикой часто с удовольствием начинают пользоваться и мамы…
Все для дома
Вряд ли есть смысл выбирать для ребенка-аллергика биокосметику, но при этом продолжать стирать его одежду агрессивным синтетическим порошком. Следующим шагом чаще всего становится переход на более экологичные моющие средства.
У европейских производителей можно найти полную гамму: здесь и жидкости для мытья посуды, и таблетки для посудомоечной машины, и средства для стирки, и пятновыводители. Если средство по-настоящему экологичное, не стоит ожидать от него привычного нам большого количества пены.
Чем больше веселых пенных пузырей, тем больше в этом средстве агрессивных ПАВ (поверхностно-активных веществ – дешевых пенообразователей, которые вредны для кожи); на самом деле для хорошего отмывания и отстирывания пена не нужна.
Экологически чистые средства для стирки и мытья посуды не содержат хлора, нефтепродуктов и синтетических ароматизаторов, фосфатов, оптических отбеливателей. Они безвредны для кожи, а кроме того, не загрязняют окружающую среду и источники воды.
В западных странах экологические товары, не содержащие продуктов нефтепереработки, становятся с каждым годом все более популярными.
Есть и еще одно удивительное средство, которое подходит и для стирки, и для мытья посуды, и даже как замена мылу и шампуню. Это – мыльный орех, который растет в Индии, Тибете и других странах Востока и используется там с древнейших времен. У нас мыльные орехи можно купить или заказать по Интернету в магазинах экопродукции.
Экзотикой они кажутся только на первый взгляд – на самом деле применять их совсем не сложно и стоят они недорого. В стиральную машину орехи кладут в специальном многоразовом мешочке, а их отвар можно использовать для ручной стирки, мытья посуды, мытья волос и тела. Кстати, они обладают антибактериальными и противовирусными свойствами, помогают при воспалительных заболеваниях кожи, улучшают качество волос.
Одеваться в полезноеС чем еще постоянно контактирует нежная кожа наших малышей? Конечно, с одеждой!
Между тем 12% населения нашей планеты страдает от аллергии на красители, используемые в текстильной промышленности. И еще одна цифра: 25% химикатов, используемых во всей промышленности во всем мире, тратится при выращивании обычного хлопка. Что касается синтетических тканей, то их производство наносит Земле еще больший вред.
Какая есть альтернатива? Сейчас появился большой выбор экологически чистых материалов, которые полезны и для детей, и для планеты.
Органический хлопок выращивают без пестицидов и других химикатов. Он очень мягкий, хорошо дышит и легок в уходе
Лен выращивается и производится, как в старые времена, без пестицидов и гербицидов. К сожалению, он сильно мнется и для самых маленьких одежда из льна жестковата
Шелк издавна известен своими антибактериальными свойствами, он нежный и мягкий. Некоторые компании производят «гуманный шелк» – коконы собирают уже после того, как шелкопряды оттуда выбрались, так что для его производства никого не убивают
Биошерсть получают от овец из контролируемых биологических хозяйств, где животных выращивают в естественных условиях – без антибиотиков, гормонов роста, искусственных кормовых добавок. Овцы свободно пасутся на лугах и щиплют «органическую» травку, не обработанную химическими удобрениями и пестицидами.
Бамбук – один из самых популярных и перспективных экоматериалов. Бамбук растет с невероятной скоростью (метр в день!), поэтому его выращивание и использование безвредно и безопасно – не нужны ни удобрения, ни пестициды. С точки зрения заботы о планете он выигрывает по сравнению с органическим хлопком (производство которого истощает почвы и требует очень большого количества воды).
Кроме того, бамбуковая ткань гипоаллергенна – подходит даже новорожденным и тем, кто страдает атопическим дерматитом. Она очень шелковистая и приятная для кожи, отлично дышит, впитывает на 60% больше влаги, чем хлопок, а еще обладает свойствами терморегулятора – сохраняет тепло в холодную погоду и остается прохладной в жару. Для мам важно и то, что одежда из бамбука очень прочная и легко отстирывается.
В последнее время появилось множество необычных экологичных тканей: полярный флис – синтетический материал, который делают из… чисто вымытых пластиковых бутылок; рэми – ткань из западноазиатского растения, которая в 5 раз прочнее хлопка, отлично впитывает влагу и быстро сохнет; сасаваши – материал из смеси японской бумаги и растения кумазаса, похож на лен, гипоаллергенен, имеет антибактериальные свойства; лиосель – из древесной массы (целлюлозы), изготавливается только из деревьев, выращенных без применения химикатов. Одежда делается даже из сои! Этот легкий и мягкий материал, кроме всего прочего, обладает еще и увлажняющими свойствами.
4 закона экологииСовременная наука о взаимоотношениях человека и природы базируется на 4 принципах, которые сформулировал Барри Коммонер, американский биолог и эколог:
•Все связано со всем. В биосфере все живые организмы влияют друг на друга, любое изменение качества природной среды может повлечь далекоидущие последствия.
•Все должно куда-то деваться. Действие этого закона – одна из главных причин современного экологического кризиса: огромное количество отходов самых разных производств попадает в окружающую среду. Сегодня очень важно понимать, что круговорот веществ на земле замкнутый, и поддерживать стабильное существование биосферы.
•Природа знает лучше. В природе ни одно органическое вещество не бывает синтезировано, если нет средств для его разложения, – чего не скажешь о человеческой индустриальной цивилизации. Человек создал множество химических соединений, которые, попадая в природную среду, не разлагаются, а накапливаются и загрязняют ее. Этот закон, с одной стороны, призывает сблизиться с природой и брать с нее пример, а с другой – предупреждает об опасности вмешательств в природные системы (строительство плотин, мелиорация и т. д.).
•Ничто не дается даром. Каждое новое достижение неизбежно сопровождается утратой чего-то прежнего. В глобальной экологической системе все, что извлечено из природы, должно быть возмещено.
На планете Земля
Планета, на которой мы живем, достанется по наследству нашим детям – но в каком состоянии? Повод задуматься об экологической ответственности… и подать следующим поколениям пример! Европейские экологи советуют:
•выключать свет, не оставлять электроприборы в режиме ожидания;
•поставить счетчики на воду, использовать энергосберегающие лампочки;
•стирать слабозагрязненные вещи при температуре 30 ºС и не запускать стиральную машину с полупустым барабаном;
•пользоваться моющими средствами по минимуму;
•покупать продукцию из переработанных материалов;
•продлевать жизнь вещей: ремонтировать, отдавать ненужные вещи тем, кому они могут пригодиться, обмениваться и брать напрокат;
•завести удобную сумку (или старую добрую авоську) для походов в магазин, не покупать пластиковые пакеты и одноразовую посуду.