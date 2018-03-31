Био, эко, органик… Мода или необходимость?

«Био», «эко», «ор­га­ник»… Эти мод­ные сло­ва се­год­ня у всех на слу­ху. На За­па­де идеи на­ту­раль­нос­ти и эко­ло­гич­нос­ти по­пу­ляр­ны еще с 1980-х. В стра­нах с вы­со­ким уров­нем жиз­ни и с дав­ней тра­ди­ци­ей за­бо­ты об окру­жа­ю­щей сре­де эко­ло­ги­чес­ки чис­тую одеж­ду, ме­бель, иг­руш­ки, мо­ю­щие средст­ва вы­би­ра­ют уже прак­ти­чес­ки все, кто мо­жет се­бе это по­зво­лить. Да и у нас при­вер­жен­цев на­ту­раль­ных и без­опас­ных то­ва­ров ста­но­вит­ся все боль­ше. За что мы пла­тим? Ого­вор­ка «все, кто мо­жет се­бе это по­зво­лить» не­слу­чай­на: за все хо­ро­шее при­хо­дит­ся пла­тить, и то­ва­ры, сер­ти­фи­ци­ро­ван­ные как «эко» и «био», по опре­де­ле­нию сто­ят до­ро­же. По­про­бу­ем разо­брать­ся, за что сто­рон­ни­ки «эко» и «био» го­то­вы от­да­вать свои день­ги.

Пер­вая при­чи­на – впол­не эго­ис­ти­чес­кая: без­опас­ность для здо­ровья и ги­по­ал­лер­ген­ность. При­чи­на не­ма­ло­важ­ная, тем бо­лее ког­да речь идет о про­дук­ции для де­тей.

Че­ло­ве­чест­во по­па­ло в ло­вуш­ку про­грес­са: чем боль­ше хи­ми­чес­ких ве­ществ со­дер­жит­ся в то­ва­рах по­всед­нев­но­го по­треб­ле­ния, ко­то­рые про­из­во­дит со­вре­мен­ная про­мыш­лен­ность, тем боль­ше лю­дей стра­да­ет от ал­лер­гии. А уж ро­ди­те­ли ре­бен­ка-ал­лер­ги­ка поч­ти на­вер­ня­ка вы­бе­рут ги­по­ал­лер­ген­ную дет­скую кос­ме­ти­ку и одеж­ду.

В ор­га­ни­чес­кой коcметике нет ни­ка­ких син­те­ти­чес­ких от­ду­шек и кра­си­те­лей: ту­да вхо­дят толь­ко на­ту­раль­ные ин­гре­ди­ен­ты.

С­ле­ду­ю­щая сту­пень – от «эго­из­ма здо­ровья» к по-на­сто­я­ще­му эко­ло­ги­чес­ко­му под­хо­ду.

Мно­гие семьи пред­по­чи­та­ют по­ку­пать те то­ва­ры, ко­то­рые не на­не­сут вре­да не толь­ко здо­ровью ма­лы­ша, но и без­опас­ны для пла­не­ты. Что это озна­ча­ет?

Про­из­водст­во, не за­гряз­ня­ю­щее окру­жа­ю­щую сре­ду, био­раз­ла­га­е­мые или под­да­ю­щи­е­ся вто­рич­ной пе­ре­ра­бот­ке от­хо­ды и упа­ков­ка. Вы­би­рая та­кую про­дук­цию, мы де­ла­ем не так уж ма­ло – «го­ло­су­ем руб­лем», от­ка­зы­ва­ясь под­дер­жи­вать вред­ное, не­эко­ло­гич­ное про­из­водст­во.

На За­па­де мно­гие осо­бо убеж­ден­ные семьи от­ка­зы­ва­ют­ся так­же от ве­щей, из­го­тов­лен­ных на дру­гом кон­це зем­ли, так как их транс­пор­ти­ров­ка то­же ис­то­ща­ет ре­сур­сы пла­не­ты (до­стой­ный по­вод под­дер­жи­вать оте­чест­вен­но­го про­из­во­ди­те­ля!). Кро­ме то­го, мно­гие впол­не обес­пе­чен­ные семьи идут по не­ожи­дан­но­му для нас по­ка пу­ти от­ка­за от чрез­мер­но­го по­тре­би­тельст­ва: как мож­но мень­ше по­ку­па­ют но­вое, пред­по­чи­тая уже быв­шее в упо­треб­ле­нии.

Ко­неч­но, хо­чет­ся, что­бы на­ту­раль­ность и эко­ло­гич­ность то­ва­ров бы­ла под­тверж­де­на. Увы: у нас ры­нок та­кой про­дук­ции по­ка на­столь­ко не­раз­вит, что нет и сво­ей не­за­ви­си­мой сис­те­мы сер­ти­фи­ка­ции.

По­это­му сто­ит иметь в ви­ду: на се­год­няш­ний день рос­сий­ские про­из­во­ди­те­ли, ко­то­рые пи­шут на упа­ков­ке «эко» или «био», за свои сло­ва ни­как не отве­ча­ют – это мо­жет быть прос­то мар­ке­тин­го­вым хо­дом. Оста­ет­ся толь­ко вни­ма­тель­но изу­чать со­став и усло­вия про­из­водст­ва, если они ука­за­ны на упа­ков­ке.

На ино­стран­ных то­ва­рах сто­ит ис­кать зна­ки сер­ти­фи­ка­ции – они раз­ные, в за­ви­си­мос­ти от стра­ны. Тре­бо­ва­ния стан­дар­тов, предъ­яв­ля­е­мые к про­дук­ции, то­же раз­ные. В США на­ту­раль­ную и без­опас­ную про­дук­цию обыч­но на­зы­ва­ют «ор­га­ник», в Гер­ма­нии «био», а во Фран­ции «эко».

Од­ни из са­мых из­вест­ных и ав­то­ри­тет­ных сер­ти­фи­ка­тов – не­мец­кий BDIH (сер­ти­фи­кат Фе­де­раль­ной ас­со­ци­а­ции тор­го­вых и про­мыш­лен­ных пред­при­я­тий) для кос­ме­ти­ки и фар­ма­цев­ти­чес­кой про­дук­ции, фран­цуз­ский Cosmebio-Ecocert (знак «BIO» под кон­тро­лем не­за­ви­си­мой ор­га­ни­за­ции Ecocert – наи­выс­ший стан­дарт для кос­ме­ти­чес­кой про­дук­ции), NaTrue – знак, раз­ра­бо­тан­ный для то­ва­ров Ев­ро­пей­ско­го со­юза.

Без­опас­ная кос­ме­ти­ка

Ор­га­ни­чес­кая кос­ме­ти­ка (как дет­ская, так и взрос­лая) се­год­ня при­о­бре­та­ет все боль­шую по­пу­ляр­ность. Не­уди­ви­тель­но: те, для ко­го пер­воп­ри­чи­ной эко­вы­бо­ра ока­зы­ва­ет­ся ал­лер­гия, преж­де все­го об­ра­ща­ют вни­ма­ние на про­дук­ты, не­по­средст­вен­но кон­так­ти­ру­ю­щие с ко­жей.

В на­ту­раль­ную дет­скую кос­ме­ти­ку вхо­дят толь­ко ком­по­нен­ты, уха­жи­ва­ю­щие за ко­жей, – ни­ка­ких кон­сер­ван­тов и аро­ма­ти­за­то­ров, син­те­ти­чес­ких кра­си­те­лей, от­ду­шек, си­ли­ко­нов, па­ра­фи­нов и дру­гих про­дук­тов неф­те­хи­мии.

Про­из­во­ди­те­ли офи­ци­аль­но под­тверж­да­ют, что рас­ти­тель­ное сырье (мас­ла, воск, экстрак­ты трав и на­стой­ки из цве­тов, эфир­ные мас­ла) ли­бо со­бра­но в эко­ло­ги­чес­ки чи­с­тых мес­тах ес­тест­вен­но­го про­из­рас­та­ния, на­хо­дя­щих­ся под кон­тро­лем эко­ло­ги­чес­ких служб, ли­бо вы­ра­ще­но в кон­тро­ли­ру­е­мых био­ло­ги­чес­ких хо­зяйст­вах без ис­поль­зо­ва­ния хи­ми­чес­ких удоб­ре­ний, гер­би­ци­дов и ин­сек­ти­ци­дов.

Для боль­шинст­ва ев­ро­пей­ских эко­сер­ти­фи­ка­тов обя­за­тель­ное тре­бо­ва­ние – за­щи­та жи­вот­ных: про­дук­ты не тес­ти­ру­ют­ся на жи­вот­ных, и в их со­ста­ве нет ком­по­нен­тов жи­вот­но­го про­ис­хож­де­ния. Сей­час на на­шем рын­ке пред­став­ле­но уже не­сколь­ко фирм, про­из­во­дя­щих кос­ме­ти­ку для са­мых ма­лень­ких – шам­пу­ни, кре­мы, лось­о­ны, мас­ла, средст­ва для ку­па­ния. Та­кой дет­ской кос­ме­ти­кой час­то с удо­вольст­ви­ем на­чи­на­ют поль­зо­вать­ся и ма­мы…

Все для до­ма

Вряд ли есть смысл вы­би­рать для ре­бен­ка-ал­лер­ги­ка био­кос­ме­ти­ку, но при этом про­дол­жать сти­рать его одеж­ду аг­рес­сив­ным син­те­ти­чес­ким по­рош­ком. Сле­ду­ю­щим ша­гом ча­ще все­го ста­но­вит­ся пе­ре­ход на бо­лее эко­ло­гич­ные мо­ю­щие средст­ва.

У ев­ро­пей­ских про­из­во­ди­те­лей мож­но най­ти пол­ную гам­му: здесь и жид­кос­ти для мытья по­су­ды, и таб­лет­ки для по­су­до­мо­еч­ной ма­ши­ны, и средст­ва для стир­ки, и пят­но­вы­во­ди­те­ли. Если средст­во по-на­сто­я­ще­му эко­ло­гич­ное, не сто­ит ожи­дать от не­го при­выч­но­го нам боль­шо­го ко­ли­чест­ва пе­ны.

Чем боль­ше ве­се­лых пен­ных пу­зы­рей, тем боль­ше в этом средст­ве аг­рес­сив­ных ПАВ (по­верх­ност­но-ак­тив­ных ве­ществ – де­ше­вых пе­но­об­ра­зо­ва­те­лей, ко­то­рые вред­ны для ко­жи); на са­мом де­ле для хо­ро­ше­го от­мы­ва­ния и от­сти­ры­ва­ния пе­на не нуж­на.

Эко­ло­ги­чес­ки чи­с­тые средст­ва для стир­ки и мытья по­су­ды не со­дер­жат хло­ра, неф­теп­ро­дук­тов и син­те­ти­чес­ких аро­ма­ти­за­то­ров, фос­фа­тов, оп­ти­чес­ких от­бе­ли­ва­те­лей. Они без­вред­ны для ко­жи, а кро­ме то­го, не за­гряз­ня­ют окру­жа­ю­щую сре­ду и ис­точ­ни­ки во­ды.

В за­пад­ных стра­нах эко­ло­ги­чес­кие то­ва­ры, не со­дер­жа­щие про­дук­тов неф­те­пе­ре­ра­бот­ки, ста­но­вят­ся с каж­дым го­дом все бо­лее по­пу­ляр­ны­ми.

­Есть и еще од­но уди­ви­тель­ное средст­во, ко­то­рое под­хо­дит и для стир­ки, и для мытья по­су­ды, и да­же как за­ме­на мы­лу и шам­пу­ню. Это – мыль­ный орех, ко­то­рый рас­тет в Ин­дии, Ти­бе­те и дру­гих стра­нах Вос­то­ка и ис­поль­зу­ет­ся там с древ­ней­ших вре­мен. У нас мыль­ные оре­хи мож­но ку­пить или за­ка­зать по Ин­тер­не­ту в ма­га­зи­нах экоп­ро­дук­ции.

Эк­зо­ти­кой они ка­жут­ся толь­ко на пер­вый взгляд – на са­мом де­ле при­ме­нять их со­всем не слож­но и сто­ят они не­до­ро­го. В сти­раль­ную ма­ши­ну оре­хи кла­дут в спе­ци­аль­ном мно­го­ра­зо­вом ме­шоч­ке, а их отвар мож­но ис­поль­зо­вать для руч­ной стир­ки, мытья по­су­ды, мытья во­лос и те­ла. Кста­ти, они об­ла­да­ют ан­ти­бак­те­ри­аль­ны­ми и про­ти­во­ви­рус­ны­ми свойст­ва­ми, по­мо­га­ют при вос­па­ли­тель­ных за­бо­ле­ва­ни­ях ко­жи, улуч­ша­ют ка­чест­во во­лос.

Оде­вать­ся в по­лез­ное С чем еще по­сто­ян­но кон­так­ти­ру­ет неж­ная ко­жа на­ших ма­лы­шей? Ко­неч­но, с одеж­дой!

Меж­ду тем 12% на­се­ле­ния на­шей пла­не­ты стра­да­ет от ал­лер­гии на кра­си­те­ли, ис­поль­зу­е­мые в текс­тиль­ной про­мыш­лен­нос­ти. И еще од­на циф­ра: 25% хи­ми­ка­тов, ис­поль­зу­е­мых во всей про­мыш­лен­нос­ти во всем ми­ре, тра­тит­ся при вы­ра­щи­ва­нии обыч­но­го хлоп­ка. Что ка­са­ет­ся син­те­ти­чес­ких тка­ней, то их про­из­водст­во на­но­сит Зем­ле еще боль­ший вред.

Ка­кая есть аль­тер­на­ти­ва? Сей­час по­явил­ся боль­шой вы­бор эко­ло­ги­чес­ки чи­с­тых ма­те­ри­а­лов, ко­то­рые по­лез­ны и для де­тей, и для пла­не­ты.

Ор­га­ни­чес­кий хло­пок вы­ра­щи­ва­ют без пес­ти­ци­дов и дру­гих хи­ми­ка­тов. Он очень мяг­кий, хо­ро­шо ды­шит и ле­гок в ухо­де

Лен вы­ра­щи­ва­ет­ся и про­из­во­дит­ся, как в ста­рые вре­ме­на, без пес­ти­ци­дов и гер­би­ци­дов. К со­жа­ле­нию, он силь­но мнет­ся и для са­мых ма­лень­ких одеж­да из льна жест­ко­ва­та

Шелк из­дав­на из­вес­тен сво­и­ми ан­ти­бак­те­ри­аль­ны­ми свойст­ва­ми, он неж­ный и мяг­кий. Не­ко­то­рые ком­па­нии про­из­во­дят «гу­ман­ный шелк» – ко­ко­ны со­би­ра­ют уже пос­ле то­го, как шел­ко­пря­ды от­ту­да вы­бра­лись, так что для его про­из­водст­ва ни­ко­го не уби­ва­ют

Био­шерсть по­лу­ча­ют от овец из кон­тро­ли­ру­е­мых био­ло­ги­чес­ких хо­зяйств, где жи­вот­ных вы­ра­щи­ва­ют в ес­тест­вен­ных усло­ви­ях – без ан­ти­био­ти­ков, гор­мо­нов рос­та, ис­кус­ст­вен­ных кор­мо­вых до­ба­вок. Ов­цы сво­бод­но па­сут­ся на лу­гах и щип­лют «ор­га­ни­чес­кую» трав­ку, не об­ра­бо­тан­ную хи­ми­чес­ки­ми удоб­ре­ни­я­ми и пес­ти­ци­да­ми.

Бам­бук – один из са­мых по­пу­ляр­ных и пер­спек­тив­ных эко­ма­те­ри­а­лов. Бам­бук рас­тет с не­ве­ро­ят­ной ско­ростью (метр в день!), по­это­му его вы­ра­щи­ва­ние и ис­поль­зо­ва­ние без­вред­но и без­опас­но – не нуж­ны ни удоб­ре­ния, ни пес­ти­ци­ды. С точ­ки зре­ния за­бо­ты о пла­не­те он вы­иг­ры­ва­ет по срав­не­нию с ор­га­ни­чес­ким хлоп­ком (про­из­водст­во ко­то­ро­го ис­то­ща­ет поч­вы и тре­бу­ет очень боль­шо­го ко­ли­чест­ва во­ды).

Кро­ме то­го, бам­бу­ко­вая ткань ги­по­ал­лер­ген­на – под­хо­дит да­же но­во­рож­ден­ным и тем, кто стра­да­ет ато­пи­чес­ким дер­ма­ти­том. Она очень шел­ко­вис­тая и при­ят­ная для ко­жи, от­лич­но ды­шит, впи­ты­ва­ет на 60% боль­ше вла­ги, чем хло­пок, а еще об­ла­да­ет свойст­ва­ми тер­мо­ре­гу­ля­то­ра – со­хра­ня­ет теп­ло в хо­лод­ную по­го­ду и оста­ет­ся про­хлад­ной в жа­ру. Для мам важ­но и то, что одеж­да из бам­бу­ка очень проч­ная и лег­ко от­сти­ры­ва­ет­ся.

В по­след­нее вре­мя по­яви­лось мно­жест­во не­обыч­ных эко­ло­гич­ных тка­ней: по­ляр­ный флис – син­те­ти­чес­кий ма­те­ри­ал, ко­то­рый де­ла­ют из… чис­то вы­мы­тых плас­ти­ко­вых бу­ты­лок; рэ­ми – ткань из за­пад­но­ази­ат­ско­го рас­те­ния, ко­то­рая в 5 раз проч­нее хлоп­ка, от­лич­но впи­ты­ва­ет вла­гу и быст­ро сох­нет; са­са­ва­ши – ма­те­ри­ал из сме­си япон­ской бу­ма­ги и рас­те­ния ку­ма­за­са, по­хож на лен, ги­по­ал­лер­ге­нен, име­ет ан­ти­бак­те­ри­аль­ные свойст­ва; лио­сель – из дре­вес­ной мас­сы (цел­лю­ло­зы), из­го­тав­ли­ва­ет­ся толь­ко из де­ревь­ев, вы­ра­щен­ных без при­ме­не­ния хи­ми­ка­тов. Одеж­да де­ла­ет­ся да­же из сои! Этот лег­кий и мяг­кий ма­те­ри­ал, кро­ме все­го про­че­го, об­ла­да­ет еще и увлаж­ня­ю­щи­ми свойст­ва­ми.

4 за­ко­на эко­ло­гии Со­вре­мен­ная на­ука о вза­и­мо­от­но­ше­ни­ях че­ло­ве­ка и при­ро­ды ба­зи­ру­ет­ся на 4 прин­ци­пах, ко­то­рые сфор­му­ли­ро­вал Бар­ри Ком­мо­нер, аме­ри­кан­ский био­лог и эко­лог:

•Все свя­за­но со всем. В био­сфе­ре все жи­вые ор­га­низ­мы вли­я­ют друг на дру­га, лю­бое из­ме­не­ние ка­чест­ва при­род­ной сре­ды мо­жет по­влечь да­ле­ко­и­ду­щие по­следст­вия.

•Все долж­но ку­да-то де­вать­ся. Дейст­вие это­го за­ко­на – од­на из глав­ных при­чин со­вре­мен­но­го эко­ло­ги­чес­ко­го кри­зи­са: ог­ром­ное ко­ли­чест­во от­хо­дов са­мых раз­ных про­из­водств по­па­да­ет в окру­жа­ю­щую сре­ду. Се­год­ня очень важ­но по­ни­мать, что кру­го­во­рот ве­ществ на зем­ле за­мкну­тый, и под­дер­жи­вать ста­биль­ное су­щест­во­ва­ние био­сфе­ры.

•При­ро­да зна­ет луч­ше. В при­ро­де ни од­но ор­га­ни­чес­кое ве­щест­во не бы­ва­ет син­те­зи­ро­ва­но, если нет средств для его раз­ло­же­ния, – че­го не ска­жешь о че­ло­ве­чес­кой ин­дуст­ри­аль­ной ци­ви­ли­за­ции. Че­ло­век со­здал мно­жест­во хи­ми­чес­ких со­еди­не­ний, ко­то­рые, по­па­дая в при­род­ную сре­ду, не раз­ла­га­ют­ся, а на­кап­ли­ва­ют­ся и за­гряз­ня­ют ее. Этот за­кон, с од­ной сто­ро­ны, при­зы­ва­ет сбли­зить­ся с при­ро­дой и брать с нее при­мер, а с дру­гой – пре­дуп­реж­да­ет об опас­нос­ти вме­ша­тельств в при­род­ные сис­те­мы (стро­и­тельст­во пло­тин, ме­лио­ра­ция и т. д.).

•Ни­что не да­ет­ся да­ром. Каж­дое но­вое до­сти­же­ние не­из­беж­но со­про­вож­да­ет­ся утра­той че­го-то преж­не­го. В гло­баль­ной эко­ло­ги­чес­кой сис­те­ме все, что из­вле­че­но из при­ро­ды, долж­но быть воз­ме­ще­но.

На пла­не­те Зем­ля

Пла­не­та, на ко­то­рой мы жи­вем, до­ста­нет­ся по на­следст­ву на­шим де­тям – но в ка­ком со­сто­я­нии? По­вод за­ду­мать­ся об эко­ло­ги­чес­кой от­вет­ст­вен­нос­ти… и по­дать сле­ду­ю­щим по­ко­ле­ни­ям при­мер! Ев­ро­пей­ские эко­ло­ги со­ве­ту­ют:

•вы­клю­чать свет, не остав­лять элек­троп­ри­бо­ры в ре­жи­ме ожи­да­ния;

•по­ста­вить счет­чи­ки на во­ду, ис­поль­зо­вать энер­го­с­бе­ре­га­ю­щие лам­поч­ки;

•сти­рать сла­бо­заг­ряз­нен­ные ве­щи при тем­пе­ра­ту­ре 30 ºС и не за­пус­кать сти­раль­ную ма­ши­ну с по­лу­пу­с­тым ба­ра­ба­ном;

•поль­зо­вать­ся мо­ю­щи­ми средст­ва­ми по ми­ни­му­му;

•по­ку­пать про­дук­цию из пе­ре­ра­бо­тан­ных ма­те­ри­а­лов;

•про­дле­вать жизнь ве­щей: ре­мон­ти­ро­вать, от­да­вать не­нуж­ные ве­щи тем, ко­му они мо­гут при­го­дить­ся, об­ме­ни­вать­ся и брать на­про­кат;

•за­вес­ти удоб­ную сум­ку (или ста­рую добрую авось­ку) для по­хо­дов в ма­га­зин, не по­ку­пать плас­ти­ко­вые па­ке­ты и од­но­ра­зо­вую по­су­ду.

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