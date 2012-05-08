Девушку убило молнией во время разговора по мобильному

На востоке Москвы во вторник девушку убило разрядом молнии. Во время происшествия жертва грозы разговаривала по мобильному телефону, сообщает Пульс Киева.

Жительница Казани 25-летняя Юлия Костюк находилась рядом со своим женихом. На его глазах в нее попала молния, которая вошла в сердце девушки и вышла через бедро.



Молодой человек лично отвез на своей машине Юлю в больницу. «За жизнь Юли боролись две реанимационные бригады. Но все наши усилия были тщетны - девушка скончалась, не приходя в себя», приводит слова медиков Life News.

Жених погибшей сам также пострадал от электрического разряда и сейчас находится в одном из травмпунктов.