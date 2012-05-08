Девушку убило молнией во время разговора по мобильному
17:53, 08 мая 2012Зарубежные новости
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Вошла прямо в сердце
На востоке Москвы во вторник девушку убило разрядом молнии. Во время происшествия жертва грозы разговаривала по мобильному телефону, сообщает Пульс Киева.
Жительница Казани 25-летняя Юлия Костюк находилась рядом со своим женихом. На его глазах в нее попала молния, которая вошла в сердце девушки и вышла через бедро.
Молодой человек лично отвез на своей машине Юлю в больницу. «За жизнь Юли боролись две реанимационные бригады. Но все наши усилия были тщетны - девушка скончалась, не приходя в себя», приводит слова медиков Life News.
Жених погибшей сам также пострадал от электрического разряда и сейчас находится в одном из травмпунктов.
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