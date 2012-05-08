Пустышки улучшают питание детей

Использование сосок-пустышек способствует грудному вскармливанию, заявили американские педиатры.

Ранее врачи рекомендовали не давать новорожденным пустышки, считая, что это поможет увеличить число малышей, находящихся на грудном вскармливании. Однако новое исследование, проведенное учеными из Орегонского университета, поставило под сомнение это заключение. Эксперты наблюдали за 2,2 тыс. новорожденных, которым в роддоме не давали соски-пустышки. В результате, число детей, которых начали кормить детским питанием вместо грудного вскармливания, выросло на 10%.

Неонатологи объяснили, что, не имея возможности дать плачущему ребенку пустышку, мамы и медсестры в роддоме успокаивали их с помощью соски на бутылочке со смесью. В результате малыши переходили на искусственное вскармливание. Между тем, самым здоровым видом детского питания до 6 месяцев является грудное молоко.

likar.info