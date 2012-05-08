Молоко улучшает память

Кисломолочные продукты улучшают память, мышление, внимание, психомоторную координацию, речь. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Австралии.

В исследовании прияли участие около 1 тыс. добровольцев. Они рассказали о своем рационе питания и прошли тесты на когнитивные способности. Специалисты обнаружили, что ежедневное употребление этих продуктов благоприятно влияет на когнитивные функции человека.

Ранее ученые доказали, что содержащиеся в молочных продуктах кальций, сывороточный протеин, витамин D, магний способствуют нормализации веса, снижают риск развития диабета и гипертонии. Положительное влияние на память и мышление – новый аргумент для регулярного употребления этих продуктов.

neboley.com.ua