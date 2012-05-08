Почему у ребёнка болит голова?
Страдают 80% школьников
Часто родители думают, что если ребенок жалуется на головную боль, то, скорее всего, притворяется.
Получается, что дети "имеют право" болеть только детскими болезнями, а головная боль - удел старших. Мы все еще живем с представлением о детском и юношеском возрасте как о поре, когда организм в целом здоров. А ведь это уже давно не так.
Периодическая или частая головная боль в детском и подростковом возрасте становится серьезной проблемой. По данным исследований, среди детей 3-5 лет от головной боли страдают всего 3-5%, у шестилетних около 15%, а среди школьников почти 80%.
Значит к этому симптому у детей нельзя относится несерьезно. Часто повторяющаяся головная боль - явный показатель заболевания мозга, которое само собой не пройдет. Поэтому чем раньше ребенка обследуют и пролечат, тем лучше.
Ведь детская нервная система пока находится в стадии формирования и обладает большими возможностями для восстановления. В зрелом возрасте любое заболевание мозга лечить намного сложнее.
Наиболее частая причина головных болей в детском и подростковом возрасте - плохое состояние сосудов головного мозга. В ходе исследований последних лет было убедительно доказано, что даже небольшие мозговые сосудистые расстройства у детей, потом, спустя годы могут отозваться мозговыми катастрофами - например, инсультами. Поэтому выявление и лечение головной боли у подрастающего поколения сейчас является очень актуальным вопросом.
Откуда берутся эти сосудистые расстройства у малышей - в основном они формируются в перинатальный период. Неблагоприятное течение беременности и родов у матери приводят к гипоксии и поражению нервной системы, а также сосудов у ребенка.
Вторая распространенная причина сосудистых нарушений - родовая травма шейного отдела позвоночника, что ведет к поражению позвоночных артерий и хронической недостаточности сосудов мозга. На этом фоне, в дальнейшем формируются многие заболевания - ранний остеохондроз, вегетососудистая дистония, стойкое повышение артериального давления и даже острые нарушения мозгового кровообращения.
Статистика свидетельствует: кровоизлияние в мозг и локальное ухудшение кровоснабжения имеют место у каждого десятого новорожденного, а у недоношенных детей они регистрируются в восемь раз чаще.
Состояние сосудов резко ухудшается с началом школьных занятий.
Причины понятны - недостаток физической активности, длительная неудобная поза, умственное и физическое перенапряжение. Ухудшение самочувствия обычно проявляется в первые школьные годы и в начале пубертатного периода.
Кроме жалоб на головные боли у большой части школьников отмечается снижение памяти, внимания, работоспособности. К сожалению родители и педагоги щедры на свои диагнозы: лень, нежелание учиться, недостаточная ответственность.
На самом деле, вполне вероятно, что в основе снижения успеваемости - нарушение тонуса сосудов и кровоснабжения мозга. Что это за нарушения?
Гипотония - избыточное расшерение мозговых артерий
•Проявляется пульсирующими приступообразными головными болями, нередко по типу мигрени, односторонние.
Спазм - патологическое сужение мозговых артерий
•Головная при этом ломящая, тупая. длительная, давящая, может сопровождаться тошнотой и рвотой, головокружениями, потемнением в глазах, мельканием черных мушек перед глазами.
Венозная недостаточность
•Возникает при затруднении венозного оттока крови из черепа, вследствие чего вены переполняются кровью. В случае затруднения венозного оттока чаще всего ставят диагноз - ВЧГ, внутричерепная гипертензия. то есть повышение внутричерепного давления. Это наиболее частый диагноз.
Головныя боли, вызванные ангиодистониями и обусловленные ВЧГ могут быть такими сильными, что ребенок не может выполнять школьные задания, играть и вообще что-либо делать. Неудивительно, что постепенно он начинает отставать в учебе, теряет всякий интерес к обычным развлечениям, он меньше двигается, словом - качество жизни ребенка значительно ухудшается.
Так что, если ваш ребенок стал малоподвижным, безынициативным, вялым, впал в тоскливое состояние либо, наоборот, превратился в раздражительного, неусидчивого, непослушного, агрессивного - это повод посетить невролога.