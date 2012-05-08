Почему у ребёнка болит голова?

Час­то ро­ди­те­ли ду­ма­ют, что если ре­бе­нок жа­лу­ет­ся на го­лов­ную боль, то, ско­рее все­го, при­тво­ря­ет­ся.

По­лу­ча­ет­ся, что де­ти "име­ют пра­во" бо­леть толь­ко дет­ски­ми бо­лез­ня­ми, а го­лов­ная боль - удел стар­ших. Мы все еще жи­вем с пред­став­ле­ни­ем о дет­ском и юно­шес­ком воз­рас­те как о по­ре, ког­да ор­га­низм в це­лом здо­ров. А ведь это уже дав­но не так.

Пе­ри­о­ди­чес­кая или час­тая го­лов­ная боль в дет­ском и под­рост­ко­вом воз­рас­те ста­но­вит­ся серь­ез­ной про­бле­мой. По дан­ным ис­сле­до­ва­ний, сре­ди де­тей 3-5 лет от го­лов­ной бо­ли стра­да­ют все­го 3-5%, у шес­ти­лет­них око­ло 15%, а сре­ди школь­ни­ков поч­ти 80%.

Зна­чит к это­му симп­то­му у де­тей не­льзя от­но­сит­ся не­серь­ез­но. Час­то пов­то­ря­ю­ща­я­ся го­лов­ная боль - яв­ный по­ка­за­тель за­бо­ле­ва­ния моз­га, ко­то­рое са­мо со­бой не прой­дет. По­это­му чем рань­ше ре­бен­ка об­сле­ду­ют и про­ле­чат, тем луч­ше.

Ведь дет­ская нер­в­ная сис­те­ма по­ка на­хо­дит­ся в ста­дии фор­ми­ро­ва­ния и об­ла­да­ет боль­ши­ми воз­мож­нос­тя­ми для вос­ста­нов­ле­ния. В зре­лом воз­рас­те лю­бое за­бо­ле­ва­ние моз­га ле­чить на­мно­го слож­нее.

Наибо­лее час­тая при­чи­на го­лов­ных бо­лей в дет­ском и под­рост­ко­вом воз­рас­те - пло­хое со­сто­я­ние со­су­дов го­лов­но­го моз­га. В хо­де ис­сле­до­ва­ний по­след­них лет бы­ло убе­ди­тель­но до­ка­за­но, что да­же не­боль­шие моз­го­вые со­су­ди­с­тые рас­стройст­ва у де­тей, по­том, спус­тя го­ды мо­гут ото­звать­ся моз­го­вы­ми ка­та­стро­фа­ми - на­при­мер, ин­суль­та­ми. По­это­му вы­яв­ле­ние и ле­че­ние го­лов­ной бо­ли у под­рас­та­ю­ще­го по­ко­ле­ния сей­час яв­ля­ет­ся очень ак­ту­аль­ным во­про­сом.

От­ку­да бе­рут­ся эти со­су­ди­с­тые рас­стройст­ва у ма­лы­шей - в ос­нов­ном они фор­ми­ру­ют­ся в пе­ри­на­таль­ный пе­ри­од. Не­бла­гоп­ри­ят­ное те­че­ние бе­ре­мен­нос­ти и ро­дов у ма­те­ри при­во­дят к ги­пок­сии и по­ра­же­нию нер­в­ной сис­те­мы, а так­же со­су­дов у ре­бен­ка.

Вто­рая рас­прост­ра­нен­ная при­чи­на со­су­ди­с­тых на­ру­ше­ний - ро­до­вая трав­ма шей­но­го от­де­ла по­зво­ноч­ни­ка, что ве­дет к по­ра­же­нию по­зво­ноч­ных ар­те­рий и хро­ни­чес­кой не­до­ста­точ­нос­ти со­су­дов моз­га. На этом фо­не, в даль­ней­шем фор­ми­ру­ют­ся мно­гие за­бо­ле­ва­ния - ран­ний ос­тео­хонд­роз, ве­ге­то­со­су­дис­тая дис­то­ния, стой­кое по­вы­ше­ние ар­те­ри­аль­но­го дав­ле­ния и да­же ост­рые на­ру­ше­ния моз­го­во­го кро­во­об­ра­ще­ния.

Ста­тис­ти­ка сви­де­тельст­ву­ет: кро­во­из­ли­я­ние в мозг и ло­каль­ное ухуд­ше­ние кро­во­с­наб­же­ния име­ют мес­то у каж­до­го де­ся­то­го но­во­рож­ден­но­го, а у не­до­но­шен­ных де­тей они ре­гист­ри­ру­ют­ся в во­семь раз ча­ще.

Со­сто­я­ние со­су­дов рез­ко ухуд­ша­ет­ся с на­ча­лом школь­ных за­ня­тий.

При­чи­ны по­нят­ны - не­до­ста­ток фи­зи­чес­кой ак­тив­нос­ти, дли­тель­ная не­удоб­ная по­за, умст­вен­ное и фи­зи­чес­кое пе­ре­нап­ря­же­ние. Ухуд­ше­ние са­мо­чувст­вия обыч­но про­яв­ля­ет­ся в пер­вые школь­ные го­ды и в на­ча­ле пу­бер­тат­но­го пе­ри­о­да.

Кро­ме жа­лоб на го­лов­ные бо­ли у боль­шой час­ти школь­ни­ков от­ме­ча­ет­ся сни­же­ние па­мя­ти, вни­ма­ния, ра­бо­то­с­по­соб­нос­ти. К со­жа­ле­нию ро­ди­те­ли и пе­да­го­ги щед­ры на свои ди­аг­но­зы: лень, не­же­ла­ние учить­ся, не­до­ста­точ­ная от­вет­ст­вен­ность.

На са­мом де­ле, впол­не ве­ро­ят­но, что в ос­но­ве сни­же­ния успе­ва­е­мос­ти - на­ру­ше­ние то­ну­са со­су­дов и кро­во­с­наб­же­ния моз­га. Что это за на­ру­ше­ния?

Ги­по­то­ния - из­бы­точ­ное рас­ше­ре­ние моз­го­вых ар­те­рий

•Про­яв­ля­ет­ся пуль­си­ру­ю­щи­ми при­сту­по­об­раз­ны­ми го­лов­ны­ми бо­ля­ми, не­ред­ко по ти­пу миг­ре­ни, од­нос­то­рон­ние.

Спазм - па­то­ло­ги­чес­кое су­же­ние моз­го­вых ар­те­рий

•Го­лов­ная при этом ло­мя­щая, ту­пая. дли­тель­ная, да­вя­щая, мо­жет со­про­вож­дать­ся тош­но­той и рво­той, го­ло­во­кру­же­ни­я­ми, по­тем­не­ни­ем в гла­зах, мель­ка­ни­ем чер­ных му­шек пе­ред гла­за­ми.

Ве­ноз­ная не­до­ста­точ­ность

•Воз­ни­ка­ет при за­труд­не­нии ве­ноз­но­го от­то­ка кро­ви из че­ре­па, вследст­вие че­го ве­ны пе­ре­пол­ня­ют­ся кровью. В слу­чае за­труд­не­ния ве­ноз­но­го от­то­ка ча­ще все­го ста­вят ди­аг­ноз - ВЧГ, внут­ри­че­реп­ная ги­пер­тен­зия. то есть по­вы­ше­ние внут­ри­че­реп­но­го дав­ле­ния. Это наибо­лее ча­с­тый ди­аг­ноз.

Го­лов­ныя бо­ли, вы­зван­ные ан­гио­дис­то­ни­я­ми и обу­с­лов­лен­ные ВЧГ мо­гут быть та­ки­ми силь­ны­ми, что ре­бе­нок не мо­жет вы­пол­нять школь­ные за­да­ния, иг­рать и во­об­ще что-ли­бо де­лать. Не­уди­ви­тель­но, что по­сте­пен­но он на­чи­на­ет от­ста­вать в уче­бе, те­ря­ет вся­кий ин­те­рес к обыч­ным раз­вле­че­ни­ям, он мень­ше дви­га­ет­ся, сло­вом - ка­чест­во жиз­ни ре­бен­ка зна­чи­тель­но ухуд­ша­ет­ся.

Так что, если ваш ре­бе­нок стал ма­ло­под­виж­ным, безы­ни­ци­а­тив­ным, вя­лым, впал в тос­кли­вое со­сто­я­ние ли­бо, на­обо­рот, пре­вра­тил­ся в раз­дра­жи­тель­но­го, не­усид­чи­во­го, не­по­слуш­но­го, аг­рес­сив­но­го - это по­вод по­се­тить нев­ро­ло­га.

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