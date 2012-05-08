Чем полезна листовая зелень

Листовая зелень: капуста, шпинат, кресс-салат, репа и руккола схожи по своим питательным характеристикам и, как выяснилось - незаменимы в рационе женщины.

Что содержит: витамины К, А, В и С, кальций, калий, бета-каротин, марганец, фолиевую кислоту, магний, железо и клетчатку.

Брокколи и обычная капуста являются одними из лучших источников кемпферола, который связан со снижением риска сердечнососудистых заболеваний. Согласно исследованиям, высокое содержание кемпферола в пище на 40% снижает заболеваемость раком яичников у женщин. Кемпферол также содержится в чае, а также в брюссельской капусте и другой зелени.

Шпинат, благодаря высокому содержанию железа, защищает иммунную систему и помогает организму вырабатывать энергию. Это особенно важно для регулярного менструального цикла, а также для беременных женщин, которые требуют более высокого уровня этого питательного вещества. Дефицит железа у большинства женщин приводит к анемии.

Железо можно найти в большинстве зелени. Кроме шпината, его много в таких растениях: мангольд, горчица и салат-латук.

Темная зелень, например, швейцарский мангольд, шпинат, водоросли, являются источниками магния, который играет важную роль во многих ключевых биологических процессах.

Кроме этого, темная зелень способствует снижению высокого кровяного давления, укрепляет иммунную систему и кости, помогает во время сна расслаблению мышц, снятию стресса и тревоги.

Для женщин продукты, содержащие магний и кальций в больших количествах, особенно важны, так как дефицит этих элементов напрямую связан с возникновением клинической депрессии, которой женщины подвержены в два раза больше, чем мужчины.

Мангольд и шпинат - самые богатые кальцием продукты на земле. Кальций особенно важен для женщин, так как он помогает предотвратить потерю костной массы после менопаузы. Женщины, которые едят пищу, богатую кальцием и витамином D, менее склонны к развитию сахарного диабета 2 типа и ПМС. Мало того, что кальций помогает росту крепких костей и зубов, он также играет важную роль в процессе свертывания крови, мышечного сокращения и регулирования сердцебиения.

Во всей листовой зелени также содержится очень много витамина К, который необходим для здоровья костей и играет уникальную роль в предотвращении остеопороза. Дело в том, что витамин К помогает кальцию "найти дорогу" к костям. На самом деле, без адекватного количества витамина К, кальций даже может создавать болезненные ощущения в суставах и мышцах. Отложения кальция в мягких тканях более распространены среди женщин, чем у мужчин, так что обязательно включи в свой рацион продукты, богатые витамином К: зелень, шпинат, капусту и свеклу.

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