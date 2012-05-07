Что нужно для того, чтобы женщина забеременела?

Для то­го что­бы жен­щи­на мог­ла за­бе­ре­ме­неть, нуж­ны опре­де­лен­ные усло­вия. Если рас­смат­ри­вать это как фи­зио­ло­ги­чес­кий про­цесс, то без ову­ля­ции ни­че­го по­лу­чит­ся.

Но как узнать, на­сту­пи­ла она или нет? Ведь мно­гие па­ры, ко­то­рые, ка­за­лось бы, здо­ро­вы и спо­соб­ны к рож­де­нию де­тей, дол­гое вре­мя и иног­да без­ус­пеш­но пы­та­ют­ся пой­мать этот мо­мент, но ни­че­го не вы­хо­дит.

Не­мно­го те­о­рии

Ову­ля­ция – это один из эта­пов мен­ст­ру­аль­но­го цик­ла, во вре­мя ко­то­ро­го зре­лая и го­то­вая к опло­дотво­ре­нию яй­це­клет­ка вы­хо­дит из фол­ли­ку­ла яич­ни­ка. Как пра­ви­ло, ову­ля­ция про­ис­хо­дит у жен­щин в се­ре­ди­не мен­ст­ру­аль­но­го цик­ла, и эти при­мер­но 3 - 5 дней – са­мый бла­гоп­ри­ят­ный пе­ри­од для за­ча­тия.

Осо­бые при­ме­ты ову­ля­ции

Если у жен­щи­ны ре­гу­ляр­ный мен­ст­ру­аль­ный цикл, то ову­ля­цию мож­но рас­счи­тать: для это­го нуж­но от пер­во­го дня сле­ду­ю­щей мен­ст­ру­а­ции вы­честь 12 - 14 дней – это и бу­дет пе­ри­од ову­ля­ции.

Еще сто­ит об­ра­тить вни­ма­ние на не­ко­то­рые симп­то­мы: по­вы­ше­ние жир­нос­ти ко­жи и по­яв­ле­ние на ней сы­пи, бо­ли в жи­во­те, обиль­ные вы­де­ле­ния из вла­га­ли­ща.

Мож­но каж­дое ут­ро из­ме­рять ба­заль­ную тем­пе­ра­ту­ру с по­мощью гра­дус­ни­ка (ораль­но, ва­ги­наль­но или рек­таль­но) – пе­ред ову­ля­ци­ей тем­пе­ра­ту­ра по­ни­жа­ет­ся, пос­ле – воз­рас­та­ет. Но есть и до­пол­ни­тель­ные, бо­лее точ­ные ис­сле­до­ва­ния, на­при­мер, ис­поль­зо­ва­ние спе­ци­аль­ных тес­тов, ко­то­рые мож­но ку­пить в ап­те­ке.

Па­мят­ка

•не сто­ит до­ста­вать тест, если не со­би­ра­е­тесь про­во­дить его в бли­жай­шее вре­мя;

•тес­ти­ро­ва­ние нуж­но про­во­дить еже­днев­но, же­ла­тель­но в од­но и то же вре­мя;

•луч­ше воз­дер­жи­вать­ся от мо­че­ис­пус­ка­ния за 4 ча­са до про­ве­де­ния те­с­та;

•про­во­ди­те тес­ти­ро­ва­ние ут­ром и ве­че­ром, при­чем хо­ро­шо бы по­пасть в про­ме­жу­ток от 10 ча­сов ут­ра до 8 ча­сов ве­че­ра;

•не­же­ла­тель­но ис­поль­зо­вать для те­с­та пер­вую ут­рен­нюю мо­чу;

•за па­ру ча­сов до тес­ти­ро­ва­ния ре­ко­мен­ду­ет­ся со­кра­тить упо­треб­ле­ние жид­кос­ти.

Как ра­бо­та­ют те­с­ты?

В мо­че жен­щи­ны со­дер­жит­ся лю­те­и­ни­зи­ру­ю­щий гор­мон (ЛГ), уро­вень ко­то­ро­го рез­ко воз­рас­та­ет за 1 - 2 су­ток до на­ступ­ле­ния ову­ля­ции.

Те­с­ты ре­а­ги­ру­ют на со­дер­жа­ние ЛГ и по­зво­ля­ют опре­де­лить бла­гоп­ри­ят­ное вре­мя для за­ча­тия. В мо­мент, ког­да уро­вень ЛГ до­сти­га­ет пи­ка, что про­ис­хо­дит лишь один раз в те­че­ние мен­ст­ру­аль­но­го цик­ла, тест на ову­ля­цию ста­но­вит­ся по­ло­жи­тель­ным.

Ми­нус

Не­до­стат­ком тес­тов для опре­де­ле­ния ову­ля­ции мож­но на­звать вы­со­кую це­ну. Если по­пы­тать­ся сэко­но­мить и про­во­дить тес­ти­ро­ва­ние раз в день, то мож­но про­пус­тить пик ЛГ и тог­да все ста­ра­ния пой­дут на­смар­ку.

А если у жен­щи­ны не­ре­гу­ляр­ный цикл, то точ­но­го ре­зуль­та­та тес­ти­ро­ва­ния мож­но не до­бить­ся и день­ги бу­дут по­тра­че­ны зря.

Как про­во­дить тес­ти­ро­ва­ние?

Тес­ти­ро­ва­ние нуж­но на­чи­нать за 17 дней до на­ча­ла сле­ду­ю­щей мен­ст­ру­а­ции, но это при усло­вии, что у жен­щи­ны ре­гу­ляр­ный мен­ст­ру­аль­ный цикл.

На­при­мер, если цикл со­сто­ит из 28 дней, то тес­ти­ро­ва­ние про­во­дит­ся с 11-го дня, если из 35 дней – с 18-го. Если цикл не­ре­гу­ляр­ный, то нуж­но вы­брать са­мый ко­рот­кий цикл за по­лго­да и по не­му опре­де­лять день тес­ти­ро­ва­ния.

Де­ло в том, что пик уров­ня ЛГ, ко­то­рый мо­жет быть пра­виль­но опре­де­лен тес­том, дер­жит­ся ме­нее су­ток. По­это­му если ЛГ до­стиг пи­ка ве­че­ром, а тест жен­щи­на сде­ла­ла толь­ко ут­ром, ког­да уро­вень ЛГ уже сни­зил­ся, то ре­зуль­та­ты мо­гут ока­зать­ся от­ри­ца­тель­ны­ми.

По­это­му ре­ко­мен­ду­ет­ся де­лать тест на ову­ля­цию дваж­ды в день – ут­ром и ве­че­ром, что­бы не про­пус­тить мо­мент, ког­да уро­вень ЛГ в мо­че наибо­лее вы­со­кий.

Тест-по­лос­ку не­об­хо­ди­мо по­мес­тить в ем­кость с мо­чой на не­сколь­ко се­кунд, пос­ле че­го по­ло­жить на ров­ную по­верх­ность и по­смот­реть ре­зуль­тат че­рез 10 ми­нут.

Если для тес­ти­ро­ва­ния при­ме­ня­ет­ся струй­ный тест, то мож­но ис­поль­зо­вать ли­бо ем­кость с мо­чой, ли­бо под­став­лять тест сра­зу под струю мо­чи на не­сколь­ко се­кунд. Пос­ле это­го тест за­кры­ва­ет­ся кол­пач­ком и кла­дет­ся на ров­ную по­верх­ность. Че­рез 10 ми­нут мож­но уви­деть ре­зуль­тат.

Ме­тод па­по­рот­ни­ка

Су­щест­ву­ют так­же спе­ци­аль­ные при­бо­ры – ми­ни-мик­ро­ско­пы. Они мо­гут опре­де­лить ову­ля­цию по слю­не жен­щи­ны. Де­ло в том, что за 2 - 3 дня пе­ред ову­ля­ци­ей в слю­не уве­ли­чи­ва­ет­ся со­дер­жа­ние со­лей – хло­ри­дов.

Если по­смот­реть та­кую слю­ну под мик­ро­ско­пом, то мож­но уви­деть ри­су­нок, по­хо­жий на лист па­по­рот­ни­ка. Впол­не воз­мож­но, что ми­ни-мик­ро­ско­пы (ко­то­рые по фор­ме и раз­ме­ру на­по­ми­на­ют фла­кон с губ­ной по­ма­дой) ста­нут кон­ку­рен­та­ми тес­тов на ову­ля­цию, по­сколь­ку они удоб­ны, эко­но­мич­ны и рас­счи­та­ны на мно­го­лет­нюю ра­бо­ту, а так­же да­ют точ­ные ре­зуль­та­ты.

Как опре­де­лить ре­зуль­тат?

Для это­го нуж­но срав­нить ли­нию ре­зуль­та­та сле­ва у стрел­ки на тест-по­лос­ке с кон­троль­ной ли­ни­ей спра­ва. Если на тес­те по­яви­лась толь­ко од­на кон­троль­ная ли­ния или тес­то­вая ли­ния свет­лее кон­троль­ной, то тест счи­та­ет­ся от­ри­ца­тель­ным.

Если тес­то­вая и кон­троль­ная ли­ния со­впа­да­ют по цве­ту и яр­кос­ти или тес­то­вая ли­ния тем­нее кон­троль­ной, то тест по­ло­жи­тель­ный (пос­ле это­го про­дол­жать тес­ти­ро­ва­ние не нуж­но). Если кон­троль­ная ли­ния от­сут­ст­ву­ет, зна­чит, тест оши­боч­ный или про­ве­ден не­пра­виль­но.

Раз­но­вид­нос­ти тес­тов

•обыч­ная тест-по­лос­ка, ко­то­рая вы­гля­дит и ис­поль­зу­ет­ся так же, как и тест для опре­де­ле­ния бе­ре­мен­нос­ти;

•струй­ный тест – в плас­ти­ко­вом кор­пу­се с кол­пач­ком (ре­зуль­тат ви­ден в спе­ци­аль­ном окош­ке);

•циф­ро­вой тест, ко­то­рый име­ет спе­ци­аль­ное элек­трон­ное таб­ло, по­зво­ля­ю­щее ви­деть ре­зуль­та­ты.

Как точ­но рас­поз­нать ову­ля­цию?

Что­бы быть уве­рен­ной на 100%, на­деж­нее на­блю­дать за рос­том и раз­ви­ти­ем фол­ли­ку­ла с по­мощью ульт­ра­зву­ко­во­го ис­сле­до­ва­ния. Мож­но ком­би­ни­ро­вать УЗИ и ис­поль­зо­ва­ние тес­тов на ову­ля­цию.

dytyna.info