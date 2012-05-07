Что нужно для того, чтобы женщина забеременела?
Для того чтобы женщина могла забеременеть, нужны определенные условия. Если рассматривать это как физиологический процесс, то без овуляции ничего получится.
Но как узнать, наступила она или нет? Ведь многие пары, которые, казалось бы, здоровы и способны к рождению детей, долгое время и иногда безуспешно пытаются поймать этот момент, но ничего не выходит.
Немного теории
Овуляция – это один из этапов менструального цикла, во время которого зрелая и готовая к оплодотворению яйцеклетка выходит из фолликула яичника. Как правило, овуляция происходит у женщин в середине менструального цикла, и эти примерно 3 - 5 дней – самый благоприятный период для зачатия.
Особые приметы овуляции
Если у женщины регулярный менструальный цикл, то овуляцию можно рассчитать: для этого нужно от первого дня следующей менструации вычесть 12 - 14 дней – это и будет период овуляции.
Еще стоит обратить внимание на некоторые симптомы: повышение жирности кожи и появление на ней сыпи, боли в животе, обильные выделения из влагалища.
Можно каждое утро измерять базальную температуру с помощью градусника (орально, вагинально или ректально) – перед овуляцией температура понижается, после – возрастает. Но есть и дополнительные, более точные исследования, например, использование специальных тестов, которые можно купить в аптеке.
Памятка
•не стоит доставать тест, если не собираетесь проводить его в ближайшее время;
•тестирование нужно проводить ежедневно, желательно в одно и то же время;
•лучше воздерживаться от мочеиспускания за 4 часа до проведения теста;
•проводите тестирование утром и вечером, причем хорошо бы попасть в промежуток от 10 часов утра до 8 часов вечера;
•нежелательно использовать для теста первую утреннюю мочу;
•за пару часов до тестирования рекомендуется сократить употребление жидкости.
Как работают тесты?
В моче женщины содержится лютеинизирующий гормон (ЛГ), уровень которого резко возрастает за 1 - 2 суток до наступления овуляции.
Тесты реагируют на содержание ЛГ и позволяют определить благоприятное время для зачатия. В момент, когда уровень ЛГ достигает пика, что происходит лишь один раз в течение менструального цикла, тест на овуляцию становится положительным.
Минус
Недостатком тестов для определения овуляции можно назвать высокую цену. Если попытаться сэкономить и проводить тестирование раз в день, то можно пропустить пик ЛГ и тогда все старания пойдут насмарку.
А если у женщины нерегулярный цикл, то точного результата тестирования можно не добиться и деньги будут потрачены зря.
Как проводить тестирование?
Тестирование нужно начинать за 17 дней до начала следующей менструации, но это при условии, что у женщины регулярный менструальный цикл.
Например, если цикл состоит из 28 дней, то тестирование проводится с 11-го дня, если из 35 дней – с 18-го. Если цикл нерегулярный, то нужно выбрать самый короткий цикл за полгода и по нему определять день тестирования.
Дело в том, что пик уровня ЛГ, который может быть правильно определен тестом, держится менее суток. Поэтому если ЛГ достиг пика вечером, а тест женщина сделала только утром, когда уровень ЛГ уже снизился, то результаты могут оказаться отрицательными.
Поэтому рекомендуется делать тест на овуляцию дважды в день – утром и вечером, чтобы не пропустить момент, когда уровень ЛГ в моче наиболее высокий.
Тест-полоску необходимо поместить в емкость с мочой на несколько секунд, после чего положить на ровную поверхность и посмотреть результат через 10 минут.
Если для тестирования применяется струйный тест, то можно использовать либо емкость с мочой, либо подставлять тест сразу под струю мочи на несколько секунд. После этого тест закрывается колпачком и кладется на ровную поверхность. Через 10 минут можно увидеть результат.
Метод папоротника
Существуют также специальные приборы – мини-микроскопы. Они могут определить овуляцию по слюне женщины. Дело в том, что за 2 - 3 дня перед овуляцией в слюне увеличивается содержание солей – хлоридов.
Если посмотреть такую слюну под микроскопом, то можно увидеть рисунок, похожий на лист папоротника. Вполне возможно, что мини-микроскопы (которые по форме и размеру напоминают флакон с губной помадой) станут конкурентами тестов на овуляцию, поскольку они удобны, экономичны и рассчитаны на многолетнюю работу, а также дают точные результаты.
Как определить результат?
Для этого нужно сравнить линию результата слева у стрелки на тест-полоске с контрольной линией справа. Если на тесте появилась только одна контрольная линия или тестовая линия светлее контрольной, то тест считается отрицательным.
Если тестовая и контрольная линия совпадают по цвету и яркости или тестовая линия темнее контрольной, то тест положительный (после этого продолжать тестирование не нужно). Если контрольная линия отсутствует, значит, тест ошибочный или проведен неправильно.
Разновидности тестов
•обычная тест-полоска, которая выглядит и используется так же, как и тест для определения беременности;
•струйный тест – в пластиковом корпусе с колпачком (результат виден в специальном окошке);
•цифровой тест, который имеет специальное электронное табло, позволяющее видеть результаты.
Как точно распознать овуляцию?
Чтобы быть уверенной на 100%, надежнее наблюдать за ростом и развитием фолликула с помощью ультразвукового исследования. Можно комбинировать УЗИ и использование тестов на овуляцию.