Кошка выжила после двухчасового "мытья" в стиральной машине

В ЮАР кошка выжила после "мытья" в стиральной машине.

Как сообщает газета "Стар", черная кошка провела два часа в бытовом аппарате, но осталась невредимой.

Виновницей нечаянного испытания животного на выживаемость стала его хозяйка, 63-летняя Карин Беннетт, отмечает ИТАР-ТАСС. Она просто не заметила кошку в барабане машины, загрузила белье и включила. К счастью, подогрев воды был отключен в целях экономии.

В результате Табита не получила особо тяжких повреждений. Ветеринар обнаружил переохлаждение и воду в легких. Уже через пять часов кошка смогла вернуться домой.