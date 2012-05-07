Какой сон спасает от ожирения?

Ранее ученые доказали, что недостаток сна провоцирует набор лишнего веса и развитие диабета. Новое исследование, проведенное экспертами из Университета Вашингтона, показывает, что 9-часовой сон защищает от генетической предрасположенности к ожирению.

Ученые выявили несколько генов, связанных с ожирением – они отвечают за использование энергии и глюкозы, хранение жира, управляют чувством насыщения. Обнаружено, что на работу этих генов влияет сон.

В эксперименте приняли участие более 1 тыс. пар близнецов. Люди, ночной сон которых составлял менее 7 часов, имели большую восприимчивость к генетическим факторам, влияющим на вес. Те, кто спал по 9 часов, были вдвое менее предрасположены к ожирению.

meddaily.ru